В больнице Кременчуга избили журналиста, полиция открыла производство

Полиция Кременчуга открыла уголовное производство по факту совершения самоуправных действий избиения журналиста на территории Центральной районной больницы города.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области, в полицию города Кременчуга в течение дня поступил ряд обращений по факту совершения самоуправных действий на территории Центральной районной больницы.

Также на линию 102 поступило обращение от местного журналиста о совершении в отношении него насилия в связи с осуществлением им журналистской законной профессиональной деятельности на месте происшествия.

"По указанным фактам органами досудебного расследования Кременчугского районного управления полиции, под процессуальным руководством Кременчугской окружной прокуратуры, начато досудебное расследование в уголовных производствах с правовой квалификацией, предусмотренной ст. 356 (Самоуправство) и ч. 2 ст. 345-1 (Угроза или насилие относительно журналиста) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

В настоящее время производятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершения уголовных правонарушений, отметили в полиции.

Как сообщает издание kremen.today, сегодня помещение Кременчугской центральной районной больницы захватили неизвестные. При этом "титушки" избили журналиста Кременчугской городской телерадиокомпании Антона Воробьева.

"Когда Воробьев вместе с оператором, исполняя обязанности журналиста, пытался попасть в захваченное "титушками" помещение, его несколько раз сильно ударили и вытолкали во двор. Нападающих было двое. Журналисту стало плохо, ему вызвали скорую. После осмотра врачами было принято решение о срочной госпитализации Воробьева", - пишет издание.

Сейчас журналист находится на лечении в нейрохирургическом отделении больницы "Кременчугская". Предварительный диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей грудной клетки.

Как пишет издание, ранее областные власти закрыли в Кременчуге областные психоневрологический и наркологический диспансеры. Теперь пациенты должны ездить в Полтаву. Городские власти Кременчуга приняли решение создать городские психиатрическую и наркологическую службы, разместив их в помещении Кременчугской ЦРБ, которая год назад была передана на баланс города.

Помещение ЦРБ, выделенные под создание психиатрической и наркологической служб, ранее арендовало Каменопотоковское ЦПМСП. Служба отказалась продлевать аренду с 1 января 2022 года, но не освободила помещение.