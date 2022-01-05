На Закарпатье подтоплено 160 хозяйств, в двух селах Тячевского района произошли оползни

Работы по откачке воды продолжаются.

По состоянию на 17:00 5 января в результате интенсивных осадков, поднятия паводковых вод и поверхностного стока в Закарпатской области было подтоплено 160 домохозяйств, 34 жилых дома и три помещения трансформаторных подстанций на территории Береговского, Хустского, Раховского, Тячевского и Мукачевского районов.

Об этом информирует пресс-служба ГУ ГСЧС в Закарпатской области.

Хустский район:

  • в пгт Межгорье подтоплено 36 домохозяйств, из них откачано 10 подвальных помещений жилых домов и 7 домохозяйств (361 м3). Работы по откачке воды продолжаются;
  • в с. Синевир подтоплено одно подвальное помещение жилого дома, откачано (40 кв. м).

Тячевский район:

  • в с. Лазы одно подвальное помещение жилого дома, 80 домохозяйств (подразделения ГСЧС не привлекались).

Раховский район:

  • в г. Рахов подтоплено 41 домохозяйство, из них 4 подвальных помещения жилых домов и три помещения трансформаторных подстанций, откачано (229 кв. м). Работы по откачке воды, продолжаются.

Мукачевский район:

  • в с. Быстрица подтоплено подвальное помещение жилого дома, откачано (20 кв. м);
  • в пгт. Воловец подтоплено подвальное помещение поселкового совета, откачано (700 кв. м).

В зоне жилых домов в Тячевском районе произошли оползни:

  • в с.Немецкая Мокрая, ул. Марии Терезии, из-за переувлажнения произошел оползень на дом. В 16:30 последствия оползня ликвидированы органами местного самоуправления.
  • в с. Тарасовка, ул. Шевченко, из-за переувлажнения произошел оползень к дому. Работы по ликвидации продолжаются.

Также вследствие поднятия грунтовых вод 5 января в 10:30 была подтоплена дорога местного значения В. Комяти-Шаланки Береговского района протяженностью 100 м и высотой до 20 см.

5 января в 09:20 в результате поднятия грунтовых вод была подтоплена дорога местного значения в с. Тячевские лазы Тячевского района протяженностью 300 м, высотой 25 см и местами высотой до 40 см. Для расчистки местных ручейков привлечен экскаватор местной общины. Проезд обеспечен, вода сходит самотеком.

В результате интенсивных дождей и уровня воды произошел выход реки Боржава на пойму в с. Ольховка Заречанского территориального общества Хустского района. В результате подтоплено 55 гектаров сельскохозяйственных угодий с. Ольховка.

Работы по откачке воды с подтопленных территорий и домохозяйств продолжаются.

На местах работают подразделения ГУ ГСЧС Украины в Закарпатской области. Привлечены 7 единиц техники, 8 мотопомп и 35 человек личного состава. Информация о последствиях непогоды уточняется.

На местах работают специальные комиссии, совершающие подворовые обходы граждан.

Напомним, ГСЧС предупредила о повышении уровня воды в реках на западе Украины.

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