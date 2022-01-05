ГСЧС предупредила о повышении уровня воды в реках на западе Украины

Вероятное затопление поймы на реках Закарпатья, Львовщины и Волыни.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям обнародовала предупреждение о повышении уровня воды на водоемах на западе Украины.

По данным Укргидрометцентра, 5 января в нижних течениях рек Закарпатской области и на Тисе будут продолжаться повышения уровней воды на 0,5-1,0 м над уровнями на 8:00 5 января с последующим затоплением поймы рек Тиса у постов Тячев и Хуст. Река-Хуст, Тересва – Нересница, Боржава – Верхние Реметы, Латорица – Мукачево, Шопурка – Кобылецкая Поляна (II уровень опасности – оранжевый).

5-7 января на Латорице возле Чопа, продолжится повышение уровня воды на 2,0-2,5 м, с выходом воды на заводь и возможным начальным затоплением дороги М. Геевцы-Тысянка Ужгородского района Закарпатской области (II уровень опасности - оранжевый).

6-9 января на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская области) ожидается восстановление подъемов уровней воды на 0,1-0,5 м над уровнем на 8:00 5 января, местами возможен начальный выход воды. На р. Западный Буг возле г. Каменка-Бугская продолжится дальнейшее затопление поймы.

Напомним, начало январе в Украине отметилось теплой и ветреной погодой. На Рождество, 7 января синоптики предполагают небольшое похолодание.