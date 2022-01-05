В Закарпатье ряд усадеб подтопило из-за подъема грунтовых вод

Селевые потоки сошли и на две автодороги.

Фото: ГСЧС в Закарпатской области

В Закарпатской области по состоянию на утро 5 января были зафиксированы ряд подтоплений усадеб из-за подъема грунтовых вод.

Спасатели откачивали воду, сообщили в ГСЧС на странице в Facebook.

Фото: ГСЧС в Закарпатской области

"В Раховском, Тячевском и Хустском районах подтоплены семь подвальных помещений, шесть жилых домов и 21 домохозяйство. Для откачки воды привлекалась техника местных пожарно-спасательных подразделений", - отметили в службе чрезвычайных ситуаций.

Фото: ГСЧС в Закарпатской области
Последствия подтопления
Фото: ГСЧС в Закарпатской области
Последствия подтопления

Кроме того, селевые потоки сошли на дорогу регионального значения Р21 в селе Нижний Быстрий, а также на дорогу национального значения Н09 в Рахове. Пути расчистили от земляных масс и камней, движение транспорта возобновлено.

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