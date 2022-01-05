За сутки в Украине зафиксировали 4 571 новый случай ковида

Были госпитализированы 1 366 человек.

За сутки в Украине зафиксировали 4 571 новый случай ковида
Фото: Київрада

За минувшие сутки в Украине зафиксировали 4 571 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19. Заболели, в частности, 210 детей и 112 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Были госпитализированы за сутки 1 366 человек. 273 пациента умерли. Выздоровели – 8 439 человек.

За все время пандемии в Украине заболели – 3 682 659 человек, выздоровели – 3 491 793. От осложнений заболевания умерли 96 709 человек.

Всего было проведено 16 865 938 ПЦР-тестирований.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 1344;
  • Винницкая область – 156;
  • Волынская область – 25;
  • Днепропетровская область – 169;
  • Донецкая область – 126;
  • Житомирская область – 71;
  • Закарпатская область – 148;
  • Запорожская область – 148;
  • Ивано-Франковская область – 130;
  • Киевская область – 199;
  • Кировоградская область – 49;
  • Луганская область – 103;
  • Львовская область – 210;
  • Николаевская область – 102;
  • Одесская область – 209;
  • Полтавская область – 273;
  • Ровенская область – 104;
  • Сумская область – 129;
  • Тернопольская область – 85;
  • Харьковская область – 178;
  • Херсонская область – 111;
  • Хмельницкая область – 169;
  • Черкасская область – 157;
  • Черновицкая область – 85;
  • Черниговская область – 91.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

За сутки 102 478 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 26 502 человека, вторую – 73 536 человек, дополнительную – 597, бустерную – 1 843 человека.

С начала вакцинальной кампании были привиты 14 748 324 человека.

Напомним, за 1 января в Украине были зафиксированы 1 863 новых подтвержденных случая коронавируса. Госпитализаций не было.

4 января министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал приказ о введении бустерной дозы для людей от 60 лет.

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