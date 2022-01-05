За сутки в Украине зафиксировали 4 571 новый случай ковида
Были госпитализированы 1 366 человек.
За минувшие сутки в Украине зафиксировали 4 571 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19. Заболели, в частности, 210 детей и 112 медработников.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Были госпитализированы за сутки 1 366 человек. 273 пациента умерли. Выздоровели – 8 439 человек.
За все время пандемии в Украине заболели – 3 682 659 человек, выздоровели – 3 491 793. От осложнений заболевания умерли 96 709 человек.
Всего было проведено 16 865 938 ПЦР-тестирований.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев – 1344;
- Винницкая область – 156;
- Волынская область – 25;
- Днепропетровская область – 169;
- Донецкая область – 126;
- Житомирская область – 71;
- Закарпатская область – 148;
- Запорожская область – 148;
- Ивано-Франковская область – 130;
- Киевская область – 199;
- Кировоградская область – 49;
- Луганская область – 103;
- Львовская область – 210;
- Николаевская область – 102;
- Одесская область – 209;
- Полтавская область – 273;
- Ровенская область – 104;
- Сумская область – 129;
- Тернопольская область – 85;
- Харьковская область – 178;
- Херсонская область – 111;
- Хмельницкая область – 169;
- Черкасская область – 157;
- Черновицкая область – 85;
- Черниговская область – 91.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
За сутки 102 478 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 26 502 человека, вторую – 73 536 человек, дополнительную – 597, бустерную – 1 843 человека.
С начала вакцинальной кампании были привиты 14 748 324 человека.
Напомним, за 1 января в Украине были зафиксированы 1 863 новых подтвержденных случая коронавируса. Госпитализаций не было.
4 января министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал приказ о введении бустерной дозы для людей от 60 лет.