За сутки в Украине зафиксировали 4 571 новый случай ковида

Были госпитализированы 1 366 человек.

За минувшие сутки в Украине зафиксировали 4 571 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19. Заболели, в частности, 210 детей и 112 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Были госпитализированы за сутки 1 366 человек. 273 пациента умерли. Выздоровели – 8 439 человек.

За все время пандемии в Украине заболели – 3 682 659 человек, выздоровели – 3 491 793. От осложнений заболевания умерли 96 709 человек.

Всего было проведено 16 865 938 ПЦР-тестирований.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 1344;

– 1344; Винницкая область – 156;

Волынская область – 25;

Днепропетровская область – 169;

Донецкая область – 126;

Житомирская область – 71;

Закарпатская область – 148;

Запорожская область – 148;

Ивано-Франковская область – 130;

Киевская область – 199;

Кировоградская область – 49;

Луганская область – 103;

Львовская область – 210;

Николаевская область – 102;

Одесская область – 209;

Полтавская область – 273;

Ровенская область – 104;

Сумская область – 129;

Тернопольская область – 85;

Харьковская область – 178;

Херсонская область – 111;

Хмельницкая область – 169;

Черкасская область – 157;

Черновицкая область – 85;

Черниговская область – 91.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

За сутки 102 478 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 26 502 человека, вторую – 73 536 человек, дополнительную – 597, бустерную – 1 843 человека.

С начала вакцинальной кампании были привиты 14 748 324 человека.

Напомним, за 1 января в Украине были зафиксированы 1 863 новых подтвержденных случая коронавируса. Госпитализаций не было.

4 января министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал приказ о введении бустерной дозы для людей от 60 лет.