В Трускавце возобновили водоснабжение после двухдневного перерыва
Отсутствие воды объяснили аварией на водопроводе.
В курортном Трускавце, где проживают около 30 тысяч человек, возобновили водоснабжение. Воды в городе не было два дня.
В сообщении Трускавецкого городского совета в фейсбуке говорится, что воду начали подавать утром 5 января.
Отсутствие воды мэрия объяснила масштабной аварией на водопроводе Гирне-Дрогобыч в Доброгостове, которую удалось ликвидировать около 21:30.
До утра происходило заполнение резервуара чистой воды в Доброгостове, после чего включили насосное оборудование в самом Трускавце.
"На транспортировку добытой воды нужно определенное время. Процесс усложнен еще и тем, что одновременно воду сегодня интенсивно разбирает население трех городов: Дрогобыча, Стебника, Трускавца. Мы продолжаем бесперебойно транспортировать воду, однако продолжается процесс стабилизации режима водоснабжения, который может проявляться перебоями и низким давлением, а в некоторых местах временным отсутствием воды. В течение нескольких часов ситуация будет урегулирована", - заявили в КП "Дрогобычводоканал", занимавшемся ремонтом водопровода.
В то же время, местное издание ZAXID.NET утверждает, что отсутствие воды в Трускавце было связано с конфликтом между "Дрогобычводоканалом" и "Трускавецким водоканалом". По состоянию на 1 января стороны не подписали новый договор на водоснабжение, поэтому 3 января "Дрогобычводоканал" заявил, что перестает подавать воду.