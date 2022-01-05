В Украине началась регистрация на пробное ВНО

В день тестирования каждый участник может сдать тест по одному учебному предмету.

Сегодня, 5 января, начинается регистрация для участия в пробном внешнем независимом оценивании.

Об этом сообщает Министерство образования и науки.

Регистрация продлится до 22 января. Каждый желающий сможет зарегистрироваться на сайте соответствующего регионального центра оценки качества образования.

"Стоимость пробного ВНО отличается по регионам и колеблется в пределах от 213 до 309 грн. Разница связана с особенностями организации тестирований, в частности, со стоимостью печати и доставки материалов в разных регионах, прогнозируемым количеством тестирований и т.д.", - отмечается в сообщении.

Для всех зарегистрированных участников будут созданы информационные страницы, на которых до 10 марта будет размещена информация о времени и месте прохождения пробного ВНО, а затем - результаты тестирования.

Пробное ВНО по украинскому языку, а также украинскому языку и литературе состоится 19 марта, по истории Украины, математике, математике (задание уровня стандарта), биологии, географии, физике, химии, английскому, испанскому, немецкому, французскому языкам – 26 марта.

В день проведения тестирования каждый зарегистрированный участник может сдать тест по одному учебному предмету.

Для получения результатов нужно будет внести свои ответы в специальный сервис "Определение результатов пробного внешнего независимого оценивания" в следующие сроки: 19-21 марта – по украинскому языку, украинскому языку и литературе; 26-28 марта – по истории Украины, математике, математике (задание уровня стандарта), биологии, географии, физике, химии, английскому, испанскому, немецкому, французскому языкам.

Результаты тестирования по украинскому языку, украинскому языку и литературе будут обнародованы на информационных страницах участников 25 марта, по другим предметам – 1 апреля.

В Минобразования напомнили, что регистрация на пробное ВНО не предусматривает автоматическую регистрацию на основную сессию оценивания. Результаты пробного ВНО не будут засчитаны как оценки за государственную итоговую аттестацию и не будут использованы для участия в конкурсном отборе при поступлении в высшие образования.

Напомним, в ноябре прошлого года Кабинет министров принял изменения в общий порядок проведения ВНО. В частности, изменения касаются проведения ВНО в условиях карантина.

Ранее Минобразования обнародовало график проведения ВНО-2022.