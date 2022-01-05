В Мариуполе в подсобке металлургического комбината обнаружили тела трех человек

В Мариуполе в подсобном помещении металлургического комбината "Азовсталь" нашли тела троих мужчин.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что погибшие не являлись работниками объекта.

"4 января в 12:45 в ГСЧС поступила информация, что в городе Мариуполь на территории металлургического комбината ЧАО "МК Азовсталь" в неэксплуатируемом подсобном помещении вблизи доменной печи обнаружены тела трех погибших, не являющихся работниками объекта", – говорится в сообщении.

Причину смерти будут выяснять правоохранительные органы.

Местный сайт "0629 com.ua" пишет, что не исключено, что погибшие - это три человека, которые накануне были объявлены в розыск. Так, 1 января был объявлен в розыск 16-летний Никита Г. В 21:00 он ушел от знакомой на улице Кальмиусской, и с тех пор связь с ним была потеряна. Парень занимался боксом. Когда он пропал, тренер поддерживал связь с мамой мальчика, полиция нашла его телефон. Также было установлено, что парень присоединился к мужчинам, проживающим на Нижних Аджахах. Это Арсен Л. (1996 г.р.) и Николай Д. (1988 г.р.). Они тоже пропали. Вместе они вышли из дома №24 на улице Нижние Аджахи. С тех пор об их местонахождении ничего не известно.