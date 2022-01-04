В Одесской области от отравления угарным газом погибли 5 человек, из них трое - дети

Среди погибших - две девочки в возрасте 3-4 лет и 9-летний мальчик.

Вечером 4 января в частном доме на Одесщине были обнаружены тела 5 человек, 3 из которых – дети. По предварительной версии правоохранителей, причиной смерти семьи стало отравление продуктами горения.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"4 января в 19:00 по сообщению дежурного "102" в частном доме в Одесском районе выявлено 5 погибших, из них 3 детей: 2 девочки в возрасте 3-4 года, и мальчик, в возрасте 9 лет", - говорится в сообщении.

Представители полиции сообщили, что обстановка в доме не нарушена, признаков насилия на телах не обнаружено, следов проникновения в дом нет. Предварительная причина смерти семьи – отравление продуктами горения от топливного генератора.

В настоящее время идет следствие.

Напомним, накануне в Полтавской области из-за отравления угарным газом погибли трое людей.