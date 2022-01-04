Из психо-наркологической больницы на Киевщине сбежал пациент, полиция объявила розыск

В медучреждении мужчина находился на принудительном лечении.

Правоохранители разыскивают 36-летнего мужчину с психическими расстройствами, который 4 января сбежал из психо-наркологического лечебного учреждения в Глевахе. Как сообщает полиция Киевщины, в медучреждении мужчина находился на принудительном лечении согласно постановлению Кагарлыкского райсуда Киевской области.

Фото: Полиция Киевщины

"4 января около 15 часов Нефедов Александр Александрович 05.10.1985 г.р. совершил побег из психо-наркологического лечебного учреждения в Глевахе. Обращаемся к гражданам, если у вас есть какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого мужчины, сообщите на спецлинию «102»", – говорится в сообщении.

Приметы мужчины: с виду 35-40 лет, рост около - 175 см, худощавого телосложения, лицо овальное, лоб высокий, волосы темные короткие, глаза светлые, нос прямой, основа носа горизонтальная, губы средней полноты (выступание нижней губы), уши овальные, брови прямые широкие, на верхней челюсти отсутствует передний зуб.

Был одет в зимнюю шапку темно-синего цвета, фуфайку темно-синего цвета, олимпийку с красными вставками, спортивные штаны, кроссовки белого цвета.

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