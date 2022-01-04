На Закарпатье 27 нелегальных мигрантов встретили Новый год с пограничниками

Большинство задержанных – это граждане Пакистана и Бангладеш, а также выходцы из Алжира, Индии, Сомали и Нигерии.

На Закарпатье 27 нелегальных мигрантов встретили Новый год с пограничниками
Фото: ГПСУ

27 незаконным мигрантам, пытавшимся незаконно пересечь государственную границу Украины в конце 2021 года, пришлось "праздновать" Новый год в пунктах временного содержания Чопского и Мукачевского пограничных отрядов.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Большинство задержанных – это граждане Пакистана и Бангладеш, а также выходцы из Алжира, Индии, Сомали и Нигерии.

"Все они, рискуя собственным здоровьем и жизнью, а порой и вопреки здравому смыслу, отправились через горы, леса и снега в призрачных поисках лучшей судьбы. Поэтому «зеленые фуражки», которые останавливают их на полпути в ЕС, нередко не только прекращают правонарушения, но и спасают им жизнь", - отметили в ГПСУ.

К примеру, один из нелегалов – гражданин Нигерии, убегая от правоохранителей, прыгнул в полноводную реку Уж. Пограничникам пришлось спасать иностранца.

Другого мужчину – гражданина Афганистана, задержали на окраине населенного пункта Солотвино в первый день 2022 года. Согласно паспортному документу, он родился 1 января. Поэтому мужчина встретил в пункте временного содержания Мукачевского отряда еще и день рождения.

"Конечно, все задержанные в новогоднюю ночь остались без подарков и праздничного стола, однако они, по крайней мере, находятся в безопасности и в тепле. Впереди правонарушителей ждут суд и возвращение домой. Кстати, всем, кто решит проверить пограничников на бдительность, напомним: и в будни, и в праздник, днем и ночью защитники госрубежей стоят на страже родной земли, и каждый, кто попытается нарушить границу, непременно будет задержан и ответит перед законом", - подчеркнули пограничники.

Напомним, в новогоднюю ночь границу Украины охраняли 3,5 тысячи пограничных нарядов. Во время контроля за праздничные сутки было отказано в пропуске 137 лицам.

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