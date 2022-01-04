В Ивано-Франковске задержаны трое подозреваемых в вымогательстве у предпринимателя 200 тыс. гривен

Фото: Национальная полиция

Национальная полиция задержала по подозрению в вымогательстве троих жителей Ивано-Франковска. Следствие установило, что они несколько месяцев терроризировали владельца магазина, требуя от него большую сумму денег.

Об этом сообщается на сайтах местной полиции и областной прокуратуры.

"По данным следствия, трое мужчин с сентября 2021 года систематически звонили по телефону и приходили к владельцу магазина с требованием передать им 150 тыс. гривен, которые предприниматель якобы им задолжал. При этом злоумышленники угрожали насилием и убийством потерпевшему и в отношении его родственников. Опасаясь за свою жизнь и жизнь родных, мужчина согласился на выполнение незаконных требований и перечислил часть средств", - говорится в сообщении прокуратуры.

По данным полиции, рэкетиры потребовали 200 тыс. гривен.

Фото: Национальная полиция

Их задержали 4 января после того, как предприниматель перечислил часть средств на указанную карту. Самому молодому из задержанных – 26 лет, самому старшему – 38 лет.

Им сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса, предусматривающего лишение свободы на срок от трех до семи лет. Полиция проверяет причастность фигурантов к другим подобным преступлениям.