Суд отклонил иск "младенца" с обложки Nevermind к Nirvana

Окружной суд Центральной Калифорнии отклонил иск жителя Лос-Анджелеса Спенсера Элдена, чья детская фотография была использована для обложки знаменитого альбома Nevermind группы Nirvana.

Об этом сообщает Variety.

30-летний американец пытался отсудить у бывших участников группы 2,5 млн. долларов, обвинив их в распространении детской порнографии. Истец утверждал, что его имя и личный бренд "оказались навсегда связаны с коммерческой эксплуатацией секса, которой он подвергся, будучи младенцем".

Альбом Nevermind вышел в 1991 году и стал самым успешным в истории Nirvana. На его обложке изображен младенец в бассейне, который плывет к долларовой купюре на крючке. Фото было сделано в Пасадене (Калифорния) в 1990 году, когда Элдену было четыре месяца.

Иск был отклонен без рассмотрения по существу, поскольку истец пропустил срок подачи возражений на ходатайство ответчиков об отклонении.

При этом у него есть две недели времени (до 13 января) для возможного возобновления рассмотрения дела.