Преподавателя луцкого университета освободили от наказания за взятку по истечении сроков давности

Суд также закрыл уголовное производство.

Преподавателя луцкого университета освободили от наказания за взятку по истечении сроков давности
Архивное фото
Фото: Елизавета Сергеенко/пресс-служба НБУ

Суд закрыл уголовное производство в отношении преподавателя Луцкого национального технического университета, подозреваемого в получении взятки.

Об этом сообщает ZAXID.NET.

Как установило следствие, в июле 2018 года заведующий кафедрой военной подготовки Павел Турсумуратов получил от студента 200 долларов в обмен на обещание поставить хорошую оценку по результатам выпускного экзамена по военным дисциплинам.

Турсумуратову инкриминировали нарушения ч.3 ст. 354 УК (получение неправомерной выгоды работником учреждения), которое как минимум предусматривало штраф до 8500 грн, а максимально – до двух лет тюрьмы.

Рассмотрение дела длилось более трех лет. В конце концов мужчина подал ходатайство с просьбой освободить его от ответственности, поскольку завершились сроки давности. Прокурор против ходатайства не возражал.

Судья удовлетворила ходатайство и уволила Турсумуратова от уголовной ответственности. Производство в отношении этого инцидента закрыли.

Напомним, ранее Жолковский районный суд полностью оправдал доцента Львовского национального аграрного университета (ЛНАУ) Олега Соколовского, который в 2016 году написал дипломную работу вместо своего студента и взял за это $400. Судья согласился с аргументами преподавателя, что это была не взятка, а "оплата научной творческой работы".

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