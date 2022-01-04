Прикарпатский суд оправдал двух щедрователей за кражу денег в канун Рождества

Оба мальчика полностью признали свою вину и раскаялись.

Прикарпатский суд оправдал двух щедрователей за кражу денег в канун Рождества
Архивное фото
Фото: bank.gov.ua

Прикарпатский суд освободил от наказания двух щедрователей, которые на Сочельник похитили 4 тыс. гривен из серванта жителя Тлумача Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает ZAXID.NET.

В материалах дела говорится, что кражу совершили двое лицеистов. Один из них учится в 10 классе Обертинского лицея, а другой – в Коршевском аграрном лицее.

"Двое несовершеннолетних 18 января 2021 года вечером зашли в жилой дом, чтобы щедровать. Находясь в комнате жилого дома, один из ребят увидел в серванте в стеклянном стакане денежные средства в сумме 4000 гривен, сказал об этом другому парню и они вместе договорились о краже денег ", – говорится в сообщении.

Чтобы кражу не увидел хозяин, один из ребят стоял возле него и отвлекал разговором. Затем парень выключил свет, а его товарищ подошел к серванту и вытащил из него 4 тыс. грн. С похищенными деньгами ребята вышли из дома, разделили их поровну и потратили на собственные нужды.

Во время суда оба парня свою вину признали полностью и раскаялись в совершенном.

Рассмотрев материалы, судья Тлумацкого районного суда Надежда Лущак признала виновными в краже обоих несовершеннолетних и присудила им принудительные меры воспитательного характера посредством передачи под надзор матерей. Кроме этого, матери уплатят 1,9 тыс. грн процессуальных расходов. На решение суда еще может быть подана апелляционная жалоба.

Напомним, в Сумской области псевдофельдшер уколол пенсионерам снотворное под видом "ковид-вакцины" и ограбил их.

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