В курортном Трускавце второй день нет водоснабжения

В мэрии говорят, что произошел прорыв на водопроводе.

В курортном Трускавце второй день нет водоснабжения

Город Трускавец во Львовской области с населением почти в 30 тыс. человек отключили от водоснабжения. Жители жалуются, что уже второй день без воды.

Об этом сообщает ZAXID.NET.

В мэрии говорят, что произошел прорыв на водопроводе, и водоснабжение начнут восстанавливать вечером 4 января или утром 5 января.

Однако издание отмечает, что воду отключили из-за конфликта вокруг договора "Дрогобычводоканала" и "Трускавецкого водоканала". По состоянию на 1 января стороны не подписали новый договор, поэтому 3 января "Дрогобычводоканал" заявил, что перестает подавать воду.

В конце декабря Трускавец частично отключали от водоснабжения – воду подавали только утром и вечером.

«Вчера утром еще была вода, фактически через день исчезла. По состоянию на сегодняшний день мы подписали соглашение с дрогобычским водоканалом, потому что его немного поздно привезли – в обед 31 декабря. Техническая проблема – на магистральном водопроводе прорыв. Сейчас уже даже лично ездили и проверяли депутаты, действительно есть прорыв на магистральной трубе, пока не ликвидируют, воду никак не подадут. Это фактически вопрос ночи или утра. Даже если воду вечером начнут давать, пока она заполнит систему, то это все время», – прокомментировал ситуацию мэр Трускавца Андрей Кульчинский.

Напомним, в конце декабря в Торецке Донецкой области объявили чрезвычайную ситуацию из-за сокращения поступления воды на 60% от запланированного.

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