В Харькове обрушилось четырехэтажное офисное здание

Причиной могло стать строительство рядом.

Фото: Типичное ХТЗ

В Харькове утром во вторник, 4 января, упала стена четырехэтажного офисного здания по улице Гагарина.

На сайте полиции сообщается, что происшествие не привело к жертвам, потому что здание готовилось под снос и не использовалось. Людей внутри не было.

Тем не менее информацию о происшествии зарегистрировали в полицейском учете. На место отправили следственно-оперативную группу для установления всех обстоятельств.

По словам спикера мэрии Юрия Сидоренко, причиной обвала могло стать строительство рядом.

"Это не жилой дом, это офисные помещения бывшего завода "Авторучка", которые находятся на частной территории. Пострадавших, по словам владельца помещений, к счастью, нет. Предварительно, обвал произошел из-за строительства, которое началось рядом с рухнувшим зданием", – написал он в фейсбуке.

Фото: Типичное ХТЗ

Фото: Национальная полиция

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