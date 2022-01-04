В столичном Гидропарке горело здание яхт-клуба "Фрегат" (обновлено)

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Киевские спасатели ликвидируют пожар здания яхт-клуба "Фрегат" в Гидропарке.

К тушению привлечены 15 человек и 3 пожарные машины, информирует пресс-служба ГСЧС.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

"4 января в 10:27 в Днепровском районе Киева на территории Гидропарка в двухэтажном недействующем здании яхт-клуба “Фрегат” возник пожар на площади около 50 кв.м. В 11:04 спасатели локализовали пожар", – говорится в сообщении.

Обновлено. Установлено, что возгорание возникло на 1-м этаже 2-этажного здания на территории яхт-клуба. В 11:04 возгорание было локализовано на площади 50 кв. м и в 11:30 – ликвидировано, информирует пресс-служба ГУ ГСЧС в Киеве.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Как сообщалось, накануне в городе Вышгород Киевской области произошел пожар в четырехэтажном отеле. Сотрудники ГСЧС спасли двух человек, остальные жители покинули здание самостоятельно.

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