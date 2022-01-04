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2022-01-04
В столичном Гидропарке загорелось здание яхт-клуба "Фрегат"
Предварительно жертв и пострадавших нет.
Киевские спасатели ликвидируют пожар здания яхт-клуба "Фрегат" в Гидропарке.
К тушению привлечены 15 человек и 3 пожарные машины, информирует пресс-служба ГСЧС.
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
"4 января в 10:27 в Днепровском районе Киева на территории Гидропарка в двухэтажном недействующем здании яхт-клуба “Фрегат” возник пожар на площади около 50 кв.м. В 11:04 спасатели локализовали пожар", – говорится в сообщении.
Предварительно жертв и пострадавших нет.
Как сообщалось, накануне в городе Вышгород Киевской области произошел пожар в четырехэтажном отеле. Сотрудники ГСЧС спасли двух человек, остальные жители покинули здание самостоятельно.