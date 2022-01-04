Ани Лорак собралась в Украину с концертами

В мае 2022 года певица планирует выступить в Харькове, Запорожье и Херсоне.

Ани Лорак собралась в Украину с концертами
Ані Лорак
Фото: nstagram.com/anilorak/

Народная артистка Украины Ани Лорак, которая после 2014 года живет и работает преимущественно в РоSSии, анонсировала концертный тур по Украине.

В мае 2022 певица планирует дать концерты в Харькове, Запорожье и Херсоне. График еще формируется, географию тура планируется расширить, рассказала Ани Лорак в интервью "КП в Украине".

"Уже в этом году мы с моей командой порадуем поклонников серией концертов по Украине, на которых прозвучат хиты и новые песни. График формируется, но уже известны даты первых шоу: 20 мая – Харьков, 22 мая – Запорожье, 23 мая – Херсон", – похвасталась артистка.

Ани Лорак отправится в тур с расширенной программой The Best, представленной во время концерта в Одессе в августе. Это было ее первое сольное выступление в Украине с 2014 года.

"Обязательно будет блок с украинскими хитами, а также новыми песнями, запланированными к выходу накануне тура", - отметила певица.

Напомним, в ноябре 2014 года активисты пытались сорвать концерт Ани Лорак во дворце "Украина" в Киеве. В сентябре 2016 года трое участников этого митинга получили условные сроки.

В октябре 2018 года в Раде был зарегистрирован проект постановления, согласно которому Ани Лорак и Таисию Повалий, которая с начала роSSийской агрессии также живет и концертирует в основном в РоSSии, предлагали лишить звания народных артисток Украины.

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