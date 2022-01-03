На Киевщине горел отель (обновлено)

В городе Вышгород Киевской области произошел пожар в четырехэтажном жилом доме. Об этом сообщили местные спасатели.

Они получили информацию о случившемся 3 января в 7:12.

Горел мансардный этаж дома по ул. Спасской. Площадь возгорания – 600 кв. м.

Пожарные спасли двух человек, остальные жители покинули здание самостоятельно.

В 10:10 пожар локализовали, в 11:40 – ликвидировали.

Жертв и пострадавших нет.

По предварительной информации, пожар возник вследствие неисправности электросети в одном из номеров.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства пожара, опрашивают свидетелей.