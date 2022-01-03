На Киевщине горел отель (обновлено)
В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают причины пожара.
В городе Вышгород Киевской области произошел пожар в четырехэтажном жилом доме. Об этом сообщили местные спасатели.
Они получили информацию о случившемся 3 января в 7:12.
Горел мансардный этаж дома по ул. Спасской. Площадь возгорания – 600 кв. м.
Пожарные спасли двух человек, остальные жители покинули здание самостоятельно.
В 10:10 пожар локализовали, в 11:40 – ликвидировали.
Жертв и пострадавших нет.
По предварительной информации, пожар возник вследствие неисправности электросети в одном из номеров.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства пожара, опрашивают свидетелей.
Напомним, в декабре в Киеве спасатели тушили пожар в многоэтажке на ул. Николая Ушакова, 14-а.