За сутки подтвердили 1 804 новых случая коронавируса
Летальных случаев – 114.
За воскресенье, 2 января, в Украине зафиксировали 1 804 новых случаев коронавируса. В частности, заболели 97 детей и 24 медработника.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.
Летальных исходов – 114.
Также за минувшие сутки госпитализировали 1 168 человек, выздоровело - 2 537.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев – 532;
Винницкая область – 55;
Волынская область – 30;
Днепропетровская область – 92;
Донецкая область – 66;
Житомирская область – 18;
Закарпатская область – 51;
Запорожская область – 30;
Ивано-Франковская область – 60;
Киевская область – 111;
Кировоградская область – 47;
Луганская область – 4;
Львовская область – 112;
Николаевская область – 26;
Одесская область – 64;
Полтавская область – 104;
Ровенская область – 19;
Сумская область – 37;
Тернопольская область – 79;
Харьковская область – 72;
Херсонская область – 39;
Хмельницкая область – 20;
Черкасская область – 56;
Черновицкая область – 59;
Черниговская область – 21.
За все время пандемии в Украине заболели 3 676 342 человека, выздоровели – 3 479 725, летальных исходов – 96 301 и проведено 16 824 014 ПЦР-тестирований.
Напомним, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что уровень заболеваемости коронавирусом в Украине будет увеличиваться со второй половины января.