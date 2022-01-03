За сутки подтвердили 1 804 новых случая коронавируса

За воскресенье, 2 января, в Украине зафиксировали 1 804 новых случаев коронавируса. В частности, заболели 97 детей и 24 медработника.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Летальных исходов – 114.

Также за минувшие сутки госпитализировали 1 168 человек, выздоровело - 2 537.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 532;

Винницкая область – 55;

Волынская область – 30;

Днепропетровская область – 92;

Донецкая область – 66;

Житомирская область – 18;

Закарпатская область – 51;

Запорожская область – 30;

Ивано-Франковская область – 60;

Киевская область – 111;

Кировоградская область – 47;

Луганская область – 4;

Львовская область – 112;

Николаевская область – 26;

Одесская область – 64;

Полтавская область – 104;

Ровенская область – 19;

Сумская область – 37;

Тернопольская область – 79;

Харьковская область – 72;

Херсонская область – 39;

Хмельницкая область – 20;

Черкасская область – 56;

Черновицкая область – 59;

Черниговская область – 21.

За все время пандемии в Украине заболели 3 676 342 человека, выздоровели – 3 479 725, летальных исходов – 96 301 и проведено 16 824 014 ПЦР-тестирований.

Напомним, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что уровень заболеваемости коронавирусом в Украине будет увеличиваться со второй половины января.