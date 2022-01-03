В Украине распространяется гонконгский грипп, которые может принести больше вреда, чем коронавирус

В Украине отмечается стойкое снижение статистики заболеваемости коронавирусом. Однако расслабляться нашим согражданам не стоит. Ибо в нашей стране уже зафиксированы два штамма гриппа - A(H3N2) и В. Штамм гриппа А(H3N2) – особенно опасен. В 1968 году этот грипп, впервые диагностированный в Гонконге и получивший название гонконгского гриппа, унес жизни 4 миллионов жителей планеты.

Тогда он "косил" преимущественно пожилых людей. Однако в этом году он может быть особенно опасен и для более молодых граждан, особенно для маленьких детей первых лет жизни, говорят эпидемиологи.

Дело в том, что за два года, которые на планете свирепствует коронавирус, грипп немного "отсиживался" в тени у более сильного соперника и проявлял себя даже в сезон довольно слабо. Однако теперь эпидемия коронавируса пошла на спад и в мире, и в Украине в частности. Это приведет к тому, что грипп опять поднимет голову. Причем его новой мишенью могут стать маленькие дети, которые родились и выросли уже в "ковидную" эпоху, и организм которых еще ни разу не сталкивался с гриппом.

"За эти два года подросли маленькие дети, которые ни разу не сталкивались с гриппом. И вот для них эти штаммы могут быть опасны. Грипп сейчас протекает с очень высокой температурой у детей, до 40 градусов, это очень опасно. Нужно следить, поскольку кроме всех симптомов у маленьких детей на фоне высокой температуры могут появиться судороги", - говорит заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней Алла Мироненко.

Первые вспышки этого заболевания уже зафиксированы в Киеве и Одессе. Украинские вирусологи уже выделили в своих лабораториях штаммы В и А(H3N2). Оба известны медикам, однако именно эта известность и пугает медиков. Штамм А(H3N2) – весьма агрессивная форма гриппа, который развивается стремительно и может иметь очень сильные симптомы, а также опасные последствия.

Буквально за день-два после инфицирования у человека проявляются все грозные признаки этого заболевания. Поэтому врачи ни в коем случае не рекомендуют заниматься самолечением и при первых же признаках болезни обращаться к ним, а в случае сильного обострения вызывать скорую помощь.

Пикового роста заболеваний гриппом ожидают в конце января

Медики говорят, что именно тогда, когда все массово выйдут после зимнего отдыха на работу, а школьники и студенты вернутся с каникул, грипп ударит по украинцам в полную силу.

"Такой эпидемии, как была в докоронавирусные времена, не будет. Но ситуация будет ухудшаться. К тому же есть зарубежные публикации, которые говорят о том, чтов одном человеческом организме могут поселиться как вирус гриппа, так и COVID-19. А это очень опасно, болезнь может протекать очень тяжело", – говорит завкафедрой детских инфекционных болезней Национального университета имени А. Богомольца Сергей Крамарев.

Кстати, уже сейчас грипп достаточно широко распространился в сопредельных с Украиной странах – РоSSии, Молдове и Беларуси. Поэтому распространение его в Украине – это только вопрос времени.

Напомним, доктор Комаровский рассказал, как можно побыстрее избавиться от "коронавирусного" кашля. Очевидно эта рекомендация будет актуальна и для борьбы с последствиями надвигающегося гриппа.