Самая старая жительница планеты отметила 119-летие

Кане Танака живет в доме престарелых в префектуре Фукуока в Японии.

Самая старая жительница планеты отметила 119-летие
Найстаріша мешканка планети Кане Танака
Фото: Kyodo

Жительница Японии Кане Танака, которая официально признана самым старым человеком на планете, отпраздновала 119-й день рождения.

Об этом сообщает агентство Kyodo.

День рождения в воскресенье, 2 января, женщина отметила в доме престарелых в префектуре Фукуока.

Из-за карантинных ограничений в связи с пандемией коронавируса Кане Танака практически не может видеться с родственниками.

Танака родилась 2 января 1903 года. В 2019-м ее признали самым старым человеком на планете. К моменту фиксации рекорда ее возраст составлял 116 лет и 66 дней. Ранее рекорд принадлежал Наби Тадзими, умершей в апреле 2018 года в возрасте 117 лет и 260 дней.

Женщина всю жизнь проработала в магазине, где продавала рисовые лепешки. В 70-е годы ХХ ст. она вышла на пенсию и несколько раз выезжала в США, а с 2005 года живет в доме престарелых.

В 103 года пожилой японке удалили раковую опухоль. Других серьезных заболеваний с того времени у нее не отмечалось.

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