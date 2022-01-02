На Николаевщине женщина смертельно ранила мужчину, приставшего к ней с ножом

Женщине грозит до 15 лет тюрьмы.

В Николаевской области полицейские задержали 30-летнюю женщину, нанесшую ножевое ранение в живот молодому человеку, поскольку "тот проявлял к ней чрезмерное внимание на дискотеке".

Об этом сообщили в областной полиции.

Сообщение об инциденте поступило в полицию 1 января около шести часов утра.

«По предварительной информации, местный житель приставал к женщине и даже достал нож, чтобы заставить ее ответить взаимностью. Нож она забрала и ударила им нетрезвого знакомого», – говорится в сообщении.

От полученных ранений 25-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

Полицейские доставили женщину в отделение полиции, где следователи задержали ее в порядке ст. 208 УПК Украины.

По указанному факту полиция проводит расследование уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 115 УКУ "Умышленное убийство". Санкция статьи предусматривает до 15 лет тюрьмы.

При процессуальной поддержке прокуратуры задержанной сообщили о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения.