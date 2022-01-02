В Луцке умерла женщина, которую в декабре сбил подросток на перекрестке

Лучанка скончалась сегодня ночью.

В Луцке умерла женщина, которую в декабре сбил подросток на перекрестке
Фото: volynnews.com

В Луцке сегодня ночью умерла женщина, которую в декабре сбил подросток на пешеходном перекрестке.

Об этом депутат Луцкого горсовета Роман Кравчук написал в соцсети Facebook.

"39-летняя Алена, которую 12 декабря вместе с другими пешеходами сбил несовершеннолетний водитель на переходе возле "ТамТама" в Луцке, к сожалению, сегодня ночью умерла", - написал он.

Напомним, в Луцке 16-летний водитель автомобиля Renault, убегая от полицейских, врезался в плотную толпу людей, переходивших дорогу на пешеходном переходе.

В результате ДТП пострадали шесть человек: в реанимационном отделении находилась 39-летняя лучанка, ее 5-летний сын – в областной больнице; еще четыре женщины получили ушибы и переломы.

Луцкий горрайонный суд Волынской области взял водителя под домашний арест.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Кропивницком застрелили 31-летнего мужчинуВ Кропивницком застрелили 31-летнего мужчину
104-летняя одесситка получила вторую прививку от COVID-19 ради поездки в Польшу104-летняя одесситка получила вторую прививку от COVID-19 ради поездки в Польшу
31 декабря в пожарах погибли 12 украинцев31 декабря в пожарах погибли 12 украинцев
Число погибших в Косовской больнице возросло до четырехЧисло погибших в Косовской больнице возросло до четырех
В Бразилии из-за мощного наводнения погибли по меньшей мере 18 человекВ Бразилии из-за мощного наводнения погибли по меньшей мере 18 человек
Блок рекламы


Похожие новости
Умерла легенда американского кино 99-летняя Бетти ВайтУмерла легенда американского кино 99-летняя Бетти Вайт
Умерла женщина, пострадавшая во время пожара в Косовской больницеУмерла женщина, пострадавшая во время пожара в Косовской больнице
На озере Тельбин в Киеве женщина провалилась под лед во время катания на конькахНа озере Тельбин в Киеве женщина провалилась под лед во время катания на коньках
Умерла автор романа "Интервью с вампиром" Энн РайсУмерла автор романа "Интервью с вампиром" Энн Райс
В Харькове женщина задушила своего 2-летнего сына и совершила попытку самоубийстваВ Харькове женщина задушила своего 2-летнего сына и совершила попытку самоубийства
В декабре в Киеве откроют 14 новогодних локаций, елки будут в каждом районеВ декабре в Киеве откроют 14 новогодних локаций, елки будут в каждом районе
20-летняя девушка, которая в 2020 году застрелила инструктора тира в Полтаве, умерла в СИЗО20-летняя девушка, которая в 2020 году застрелила инструктора тира в Полтаве, умерла в СИЗО
В Сумской области женщина нашла на улице трехметрового питонаВ Сумской области женщина нашла на улице трехметрового питона
В Одесской области женщина возвращала долг через "смотрящего" по ЧерноморскуВ Одесской области женщина возвращала долг через "смотрящего" по Черноморску
В Луцке умерла 8-летняя девочка, которая могла отравиться каштанамиВ Луцке умерла 8-летняя девочка, которая могла отравиться каштанами
Последние новости
Подгружаем последние новости