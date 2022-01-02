В Луцке умерла женщина, которую в декабре сбил подросток на перекрестке
Лучанка скончалась сегодня ночью.
В Луцке сегодня ночью умерла женщина, которую в декабре сбил подросток на пешеходном перекрестке.
Об этом депутат Луцкого горсовета Роман Кравчук написал в соцсети Facebook.
"39-летняя Алена, которую 12 декабря вместе с другими пешеходами сбил несовершеннолетний водитель на переходе возле "ТамТама" в Луцке, к сожалению, сегодня ночью умерла", - написал он.
Напомним, в Луцке 16-летний водитель автомобиля Renault, убегая от полицейских, врезался в плотную толпу людей, переходивших дорогу на пешеходном переходе.
В результате ДТП пострадали шесть человек: в реанимационном отделении находилась 39-летняя лучанка, ее 5-летний сын – в областной больнице; еще четыре женщины получили ушибы и переломы.
Луцкий горрайонный суд Волынской области взял водителя под домашний арест.