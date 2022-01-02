В Донецкой области горел санаторий

В Донецкой области вспыхнул пожар в санатории Святогорска на ул. И. Мазепы. Об этом сообщили местные спасатели.

Пожарные установили, что происходит возгорание отдельно стоящего одноэтажного здания архива.

Посетителей в санатории не было, там находились 3 работника.

В 05:07 пожар локализовали, в 06:58 – ликвидировали.

Причина пожара устанавливается соответствующими специалистами.

Погибших и пострадавших в результате пожара нет.

От областного управления ГСЧС привлекли 11 человек личного состава и 3 единицы техники.

Напомним, в апреле прошлого года из-за пожара в санатории им. Пирогова ("Куяльник") в Одессе тяжелые ожоги получил мужчина с инвалидностью.