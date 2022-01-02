Новостей.COM ⇒
2022-01-02
В Донецкой области горел санаторий
Причина пожара неизвестна.
В Донецкой области вспыхнул пожар в санатории Святогорска на ул. И. Мазепы. Об этом сообщили местные спасатели.
Пожарные установили, что происходит возгорание отдельно стоящего одноэтажного здания архива.
Посетителей в санатории не было, там находились 3 работника.
В 05:07 пожар локализовали, в 06:58 – ликвидировали.
Причина пожара устанавливается соответствующими специалистами.
Погибших и пострадавших в результате пожара нет.
От областного управления ГСЧС привлекли 11 человек личного состава и 3 единицы техники.
Напомним, в апреле прошлого года из-за пожара в санатории им. Пирогова ("Куяльник") в Одессе тяжелые ожоги получил мужчина с инвалидностью.