В Донецкой области горел санаторий

Причина пожара неизвестна.

В Донецкой области вспыхнул пожар в санатории Святогорска на ул. И. Мазепы. Об этом сообщили местные спасатели.

Пожарные установили, что происходит возгорание отдельно стоящего одноэтажного здания архива.

Посетителей в санатории не было, там находились 3 работника.

В 05:07 пожар локализовали, в 06:58 – ликвидировали.

Причина пожара устанавливается соответствующими специалистами.

Погибших и пострадавших в результате пожара нет.

От областного управления ГСЧС привлекли 11 человек личного состава и 3 единицы техники.

Напомним, в апреле прошлого года из-за пожара в санатории им. Пирогова ("Куяльник") в Одессе тяжелые ожоги получил мужчина с инвалидностью.



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