В Европе из-за праздничных фейерверков погибли три человека

Фейерверки в ряде стран ЕС запрещены.

В Европе из-за праздничных фейерверков погибли три человека
Новорічний феєрверк у Брюсселі
Фото: ЕРА/UPG

12-летний мальчик погиб и еще один получил тяжелые ранения, наблюдая, как взрослый запускает самодельное устройство.

Мужчину задержала местная полиция.

В Европе из-за фейерверков, которые использовать запрещено, погибли три человека, а десятки получили ранения.

Об этом пишет BBC.com.

Так, в Нидерландах 12-летний мальчик погиб и еще один получил тяжелые ранения, наблюдая, как взрослый запускает самодельное устройство.

Мужчину задержала местная полиция.

В Германии в результате взрыва фейерверка в новогоднюю ночь в западном городе Хеннеф погиб 37-летний мужчина. Полиция проводит расследование.

В результате связанных с фейерверками инцидентов в стране пострадали несколько человек, пишет dpa.

Как сообщает De Telegraaf, от фейерверков в Нидерландах пострадали по меньшей мере 80 человек, в том числе в результате взрывов люди потеряли ноги и руки.

Нидерланды и Германия запретили продажу фейерверков на Новый год из-за пандемии коронавируса.

Голландские чиновники оправдывали этот шаг тем, что травмы, связанные с фейерверками, создадут слишком большую нагрузку на больницы, борющиеся с вирусом.

"Однако энтузиастов в обеих странах это не остановило: люди пересекают границы, чтобы приобрести праздничные пиротехнические изделия, а в некоторых случаях даже производят их самостоятельно", - говорится в сообщении.

В Австрии также было несколько инцидентов: возвращаясь к неразорвавшемуся фейерверку, погиб 23-летний мужчина.

Напомним, мэрия Парижа отменила традиционный новогодний фейерверк, который ежегодно проводят 31 декабря на Елисейских полях.

В Европе из-за фейерверков, которые использоваться запрещено, погибли три человека, а десятки получили ранения.

Об этом пишет BBC.com.

Так, в Нидерландах 12-летний мальчик погиб и еще один получил тяжелые ранения, наблюдая, как взрослый запускает самодельное устройство.

Мужчину задержала местная полиция.

В Германии в результате взрыва фейерверка в новогоднюю ночь в западном городе Хеннеф погиб 37-летний мужчина. Полиция проводит расследование.

В результате связанных с фейерверками инцидентов в стране пострадали несколько человек, пишет dpa.

Как сообщает De Telegraaf, от фейерверков в Нидерландах пострадали по меньшей мере 80 человек, в том числе в результате взрывов люди потеряли ноги и руки.

Нидерланды и Германия запретили продажу фейерверков на Новый год из-за пандемии коронавируса.

Голландские чиновники оправдывали этот шаг тем, что травмы, связанные с фейерверками, создадут слишком большую нагрузку на больницы, борющиеся с вирусом.

"Однако энтузиастов в обеих странах это не остановило: люди пересекают границы, чтобы приобрести праздничные пиротехнические изделия, а в некоторых случаях даже производят их самостоятельно", - говорится в сообщении.

В Австрии также было несколько инцидентов: возвращаясь к неразорвавшемуся фейерверку погиб 23-летний мужчина.

Напомним, мэрия Парижа отменила традиционный новогодний фейерверк, который ежегодно проводятся 31 декабря на Елисейских полях.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Кропивницком застрелили 31-летнего мужчинуВ Кропивницком застрелили 31-летнего мужчину
104-летняя одесситка получила вторую прививку от COVID-19 ради поездки в Польшу104-летняя одесситка получила вторую прививку от COVID-19 ради поездки в Польшу
31 декабря в пожарах погибли 12 украинцев31 декабря в пожарах погибли 12 украинцев
В Харькове девятиклассница издевалась над котом, а ее подруга снимала это на телефонВ Харькове девятиклассница издевалась над котом, а ее подруга снимала это на телефон
Число погибших в Косовской больнице возросло до четырехЧисло погибших в Косовской больнице возросло до четырех
Блок рекламы


Похожие новости
За минувшие сутки госпитализаций из-за ковида не былоЗа минувшие сутки госпитализаций из-за ковида не было
31 декабря в пожарах погибли 12 украинцев31 декабря в пожарах погибли 12 украинцев
В Приазовье объявлен красный уровень опасности из-за непогодыВ Приазовье объявлен красный уровень опасности из-за непогоды
Пожар в реанимации Косовской больницы вспыхнул из-за заупокойной свечи, – МВДПожар в реанимации Косовской больницы вспыхнул из-за заупокойной свечи, – МВД
В результате пожара в городской больнице на Прикарпатье погибли 2 человекаВ результате пожара в городской больнице на Прикарпатье погибли 2 человека
В Турции увеличилось количество случаев ковида из-за "омикрона"В Турции увеличилось количество случаев ковида из-за "омикрона"
В Денвере во время массовой стрельбы погибли не менее четырех человекВ Денвере во время массовой стрельбы погибли не менее четырех человек
В Бразилии из-за мощного наводнения погибли по меньшей мере 18 человекВ Бразилии из-за мощного наводнения погибли по меньшей мере 18 человек
За сутки из-за коронавируса умерли 133 украинцаЗа сутки из-за коронавируса умерли 133 украинца
В Кривом Роге в частном секторе взорвался газовый баллон, пострадали два человекаВ Кривом Роге в частном секторе взорвался газовый баллон, пострадали два человека
Последние новости
Подгружаем последние новости