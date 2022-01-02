В Европе из-за праздничных фейерверков погибли три человека

12-летний мальчик погиб и еще один получил тяжелые ранения, наблюдая, как взрослый запускает самодельное устройство.

Мужчину задержала местная полиция.

В Европе из-за фейерверков, которые использовать запрещено, погибли три человека, а десятки получили ранения.

Об этом пишет BBC.com.

Так, в Нидерландах 12-летний мальчик погиб и еще один получил тяжелые ранения, наблюдая, как взрослый запускает самодельное устройство.

Мужчину задержала местная полиция.

В Германии в результате взрыва фейерверка в новогоднюю ночь в западном городе Хеннеф погиб 37-летний мужчина. Полиция проводит расследование.

В результате связанных с фейерверками инцидентов в стране пострадали несколько человек, пишет dpa.

Как сообщает De Telegraaf, от фейерверков в Нидерландах пострадали по меньшей мере 80 человек, в том числе в результате взрывов люди потеряли ноги и руки.

Нидерланды и Германия запретили продажу фейерверков на Новый год из-за пандемии коронавируса.

Голландские чиновники оправдывали этот шаг тем, что травмы, связанные с фейерверками, создадут слишком большую нагрузку на больницы, борющиеся с вирусом.

"Однако энтузиастов в обеих странах это не остановило: люди пересекают границы, чтобы приобрести праздничные пиротехнические изделия, а в некоторых случаях даже производят их самостоятельно", - говорится в сообщении.

В Австрии также было несколько инцидентов: возвращаясь к неразорвавшемуся фейерверку, погиб 23-летний мужчина.

Напомним, мэрия Парижа отменила традиционный новогодний фейерверк, который ежегодно проводят 31 декабря на Елисейских полях.

В Европе из-за фейерверков, которые использоваться запрещено, погибли три человека, а десятки получили ранения.

Об этом пишет BBC.com.

Так, в Нидерландах 12-летний мальчик погиб и еще один получил тяжелые ранения, наблюдая, как взрослый запускает самодельное устройство.

Мужчину задержала местная полиция.

В Германии в результате взрыва фейерверка в новогоднюю ночь в западном городе Хеннеф погиб 37-летний мужчина. Полиция проводит расследование.

В результате связанных с фейерверками инцидентов в стране пострадали несколько человек, пишет dpa.

Как сообщает De Telegraaf, от фейерверков в Нидерландах пострадали по меньшей мере 80 человек, в том числе в результате взрывов люди потеряли ноги и руки.

Нидерланды и Германия запретили продажу фейерверков на Новый год из-за пандемии коронавируса.

Голландские чиновники оправдывали этот шаг тем, что травмы, связанные с фейерверками, создадут слишком большую нагрузку на больницы, борющиеся с вирусом.

"Однако энтузиастов в обеих странах это не остановило: люди пересекают границы, чтобы приобрести праздничные пиротехнические изделия, а в некоторых случаях даже производят их самостоятельно", - говорится в сообщении.

В Австрии также было несколько инцидентов: возвращаясь к неразорвавшемуся фейерверку погиб 23-летний мужчина.

Напомним, мэрия Парижа отменила традиционный новогодний фейерверк, который ежегодно проводятся 31 декабря на Елисейских полях.