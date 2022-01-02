Сегодня пункты вакцинации в Украине закрыты

В воскресенье, 2 января, пункты и центры вакцинации населения против COVID-19 в Украине закрыты.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

В другие дни центры будут работать по обычному расписанию.

"Узнать график работы и записаться на прививку можно здесь: vaccination.covid19.gov.ua/list или через контакт-центр Минздрава: 0 800 60 20 19", - говорится в сообщении.

С начала вакцинальной кампании привиты 14 713 311 человек, из них получили первую дозу – 14 713 309 человек, две дозы – 13 734 741.

Дополнительной дозой прививались 4 063 человека, бустерной – 5 452 человека.

В общей сложности проведено 28 457 565 прививок.

Напомним, по состоянию на 31 декабря по крайней мере одну прививку против COVID-19 получили уже 47,3% взрослого населения Украины. 44,1% получили две дозы вакцины против коронавирусной болезни.