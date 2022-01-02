За минувшие сутки госпитализаций из-за ковида не было

За субботу, 1 января, в Украине были зафиксированы 1 863 новых подтвержденных случая коронавируса, из них детей – 108, медработников – 12.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Летальных исходов – 98.

Также за минувшие сутки выздоровели 2 259 человек, госпитализаций не было.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 277;

Винницкая область – 76;

Волынская область – 36;

Днепропетровская область – 66;

Донецкая область – 16;

Житомирская область – 127;

Закарпатская область – 76;

Запорожская область – 48;

Ивано-Франковская область – 103;

Киевская область – 85;

Кировоградская область – 45;

Луганская область – 6;

Львовская область – 115;

Николаевская область – 48;

Одесская область – 75;

Полтавская область – 100;

Ровенская область – 54;

Сумская область – 74;

Тернопольская область – 110;

Харьковская область – 90;

Херсонская область – 1;

Хмельницкая область – 72;

Черкасская область – 40;

Черновицкая область – 42;

Черниговская область – 81.

За все время пандемии в Украине заболели 3 674 538 человек, выздоровели – 3 477 188, летальных исходов – 96 187 и проведено 16 816 266 ПЦР-тестирований.

Напомним, за пятницу, 31 декабря, в Украине зафиксировано 5 026 новых подтвержденных случаев коронавируса, из них детей – 262, медработников – 74. Летальных случаев – 190.