За минувшие сутки госпитализаций из-за ковида не было

Подтверждены 1 863 новых случаев ковида.

За минувшие сутки госпитализаций из-за ковида не было
Фото: Киевсовет

За субботу, 1 января, в Украине были зафиксированы 1 863 новых подтвержденных случая коронавируса, из них детей – 108, медработников – 12.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Летальных исходов – 98.

Также за минувшие сутки выздоровели 2 259 человек, госпитализаций не было.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 277;

Винницкая область – 76;

Волынская область – 36;

Днепропетровская область – 66;

Донецкая область – 16;

Житомирская область – 127;

Закарпатская область – 76;

Запорожская область – 48;

Ивано-Франковская область – 103;

Киевская область – 85;

Кировоградская область – 45;

Луганская область – 6;

Львовская область – 115;

Николаевская область – 48;

Одесская область – 75;

Полтавская область – 100;

Ровенская область – 54;

Сумская область – 74;

Тернопольская область – 110;

Харьковская область – 90;

Херсонская область – 1;

Хмельницкая область – 72;

Черкасская область – 40;

Черновицкая область – 42;

Черниговская область – 81.

За все время пандемии в Украине заболели 3 674 538 человек, выздоровели – 3 477 188, летальных исходов – 96 187 и проведено 16 816 266 ПЦР-тестирований.

Напомним, за пятницу, 31 декабря, в Украине зафиксировано 5 026 новых подтвержденных случаев коронавируса, из них детей – 262, медработников – 74. Летальных случаев – 190.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Кропивницком застрелили 31-летнего мужчинуВ Кропивницком застрелили 31-летнего мужчину
104-летняя одесситка получила вторую прививку от COVID-19 ради поездки в Польшу104-летняя одесситка получила вторую прививку от COVID-19 ради поездки в Польшу
31 декабря в пожарах погибли 12 украинцев31 декабря в пожарах погибли 12 украинцев
В Харькове девятиклассница издевалась над котом, а ее подруга снимала это на телефонВ Харькове девятиклассница издевалась над котом, а ее подруга снимала это на телефон
Число погибших в Косовской больнице возросло до четырехЧисло погибших в Косовской больнице возросло до четырех
Блок рекламы


Похожие новости
В Европе из-за праздничных фейерверков погибли три человекаВ Европе из-за праздничных фейерверков погибли три человека
За сутки в Украине зафиксировали более 5 тысяч новых случаев ковидаЗа сутки в Украине зафиксировали более 5 тысяч новых случаев ковида
За сутки в Украине зафиксировали 5 930 новых случаев ковидаЗа сутки в Украине зафиксировали 5 930 новых случаев ковида
В Приазовье объявлен красный уровень опасности из-за непогодыВ Приазовье объявлен красный уровень опасности из-за непогоды
Пожар в реанимации Косовской больницы вспыхнул из-за заупокойной свечи, – МВДПожар в реанимации Косовской больницы вспыхнул из-за заупокойной свечи, – МВД
В Турции увеличилось количество случаев ковида из-за "омикрона"В Турции увеличилось количество случаев ковида из-за "омикрона"
За сутки в Украине зафиксировали 2 248 новых случаев ковида, 4 789 человек выздоровелиЗа сутки в Украине зафиксировали 2 248 новых случаев ковида, 4 789 человек выздоровели
В Бразилии из-за мощного наводнения погибли по меньшей мере 18 человекВ Бразилии из-за мощного наводнения погибли по меньшей мере 18 человек
В Украине сделали более 28 млн прививок от ковидаВ Украине сделали более 28 млн прививок от ковида
За сутки из-за коронавируса умерли 133 украинцаЗа сутки из-за коронавируса умерли 133 украинца
Последние новости
Подгружаем последние новости