За минувшие сутки госпитализаций из-за ковида не было
Подтверждены 1 863 новых случаев ковида.
За субботу, 1 января, в Украине были зафиксированы 1 863 новых подтвержденных случая коронавируса, из них детей – 108, медработников – 12.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.
Летальных исходов – 98.
Также за минувшие сутки выздоровели 2 259 человек, госпитализаций не было.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев – 277;
Винницкая область – 76;
Волынская область – 36;
Днепропетровская область – 66;
Донецкая область – 16;
Житомирская область – 127;
Закарпатская область – 76;
Запорожская область – 48;
Ивано-Франковская область – 103;
Киевская область – 85;
Кировоградская область – 45;
Луганская область – 6;
Львовская область – 115;
Николаевская область – 48;
Одесская область – 75;
Полтавская область – 100;
Ровенская область – 54;
Сумская область – 74;
Тернопольская область – 110;
Харьковская область – 90;
Херсонская область – 1;
Хмельницкая область – 72;
Черкасская область – 40;
Черновицкая область – 42;
Черниговская область – 81.
За все время пандемии в Украине заболели 3 674 538 человек, выздоровели – 3 477 188, летальных исходов – 96 187 и проведено 16 816 266 ПЦР-тестирований.
Напомним, за пятницу, 31 декабря, в Украине зафиксировано 5 026 новых подтвержденных случаев коронавируса, из них детей – 262, медработников – 74. Летальных случаев – 190.