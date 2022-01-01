Королева Великобритании наградила актера Дэниеля Крэйга орденом, как у его персонажа Джеймса Бонда

Награда присуждена за вклад в кино и театр.

Королева Великобритании наградила актера Дэниеля Крэйга орденом, как у его персонажа Джеймса Бонда
Денієль Крейг
Фото: pinterest

Королева Великобритании Елизавета II наградила актера Дэниела Крейга Орденом святых Майкла и Георга – отличием, которое, по сюжету, получил легендарный персонаж книг и фильмов об агенте 007 шпион Джеймс Бонд.

Крэйг получил награду "за заслуги перед кино и театром", сообщает Insider. Актер играл Джеймса Бонда с 2006 года в пяти фильмах.

Крейг стал кавалером ордена – это малейшая степень этой награды.

Орден Святых Майкла и Георга обычно вручают за несение службы в иностранных государствах. Вместе с Крейгом в этом году орден святых Майкла и Георга получили экс-посол в Мьянме Дэниэль Патрик Брендон Чаг, посол во Франции Менна Роулингс и другие дипломаты.

Известный всему миру вымышленный шпион является главным героем романов Яна Флеминга. Наибольшую популярность Бонд приобрел после первой экранизации. С 1962 года вышло 25 лент бондианы. В официальной серии фильмов Бонда сыграли шесть актеров (Шон Коннери, Джордж Лезенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан и Дэниель Крэйг).

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