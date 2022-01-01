За сутки в Украине зафиксировали более 5 тысяч новых случаев ковида
Летальных случаев – 190.
За пятницу, 31 декабря, в Украине зафиксированы 5 026 новых подтвержденных случаев коронавируса, из них детей – 262, медработников – 74.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.
Летальных исходов – 190.
Также за минувшие сутки госпитализированы 1 554 человека, выздоровели 6 073 человека.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев – 976;
Винницкая область – 159;
Волынская область – 58;
Днепропетровская область – 119;
Донецкая область – 184;
Житомирская область – 176;
Закарпатская область – 163;
Запорожская область – 142;
Ивано-Франковская область – 190;
Киевская область – 315;
Кировоградская область – 61;
Луганская область – 41;
Львовская область – 443;
Николаевская область – 120;
Одесская область – 240;
Полтавская область – 256;
Ровенская область – 83;
Сумская область – 139;
Тернопольская область – 132;
Харьковская область – 180;
Херсонская область – 37;
Хмельницкая область – 262;
Черкасская область – 181;
Черновицкая область – 100;
Черниговская область – 269.
За все время пандемии в Украине заболели 3 672 675 человек, выздоровели 3 474 931 человек, произошло 96 089 летальных исходов и проведено 16 809 292 ПЦР-тестирований.
Напомним, Государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" закупило препарат "Тоцилизумаб", который используется для лечения пациентов с тяжелым течением коронавирусной болезни.