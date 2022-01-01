За сутки в Украине зафиксировали более 5 тысяч новых случаев ковида

Летальных случаев – 190.

За сутки в Украине зафиксировали более 5 тысяч новых случаев ковида
Фото: Киевсовет

За пятницу, 31 декабря, в Украине зафиксированы 5 026 новых подтвержденных случаев коронавируса, из них детей – 262, медработников – 74.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Летальных исходов – 190.

Также за минувшие сутки госпитализированы 1 554 человека, выздоровели 6 073 человека.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 976;

Винницкая область – 159;

Волынская область – 58;

Днепропетровская область – 119;

Донецкая область – 184;

Житомирская область – 176;

Закарпатская область – 163;

Запорожская область – 142;

Ивано-Франковская область – 190;

Киевская область – 315;

Кировоградская область – 61;

Луганская область – 41;

Львовская область – 443;

Николаевская область – 120;

Одесская область – 240;

Полтавская область – 256;

Ровенская область – 83;

Сумская область – 139;

Тернопольская область – 132;

Харьковская область – 180;

Херсонская область – 37;

Хмельницкая область – 262;

Черкасская область – 181;

Черновицкая область – 100;

Черниговская область – 269.

За все время пандемии в Украине заболели 3 672 675 человек, выздоровели 3 474 931 человек, произошло 96 089 летальных исходов и проведено 16 809 292 ПЦР-тестирований.

Напомним, Государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" закупило препарат "Тоцилизумаб", который используется для лечения пациентов с тяжелым течением коронавирусной болезни.

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