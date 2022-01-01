Умерла легенда американского кино 99-летняя Бетти Вайт
Женщина скончалась у себя дома.
31 декабря 2021 года умерла легенда американского кино Бетти Вайт, которой 17 января должно было исполнится 100 лет.
Об этом пишет people.com.
Актриса умерла во сне у себя дома, сообщил ее агент и близкий друг Джефф Виттас.
“Несмотря на то, что Бетти вот-вот исполнилось бы 100, я думал, что она будет жить вечно. Я буду очень скучать за ней, как и по животным, которых она так любила. Я не думаю, что Бетти когда-нибудь боялась, что умрет, потому что она всегда хотела быть со своим любимым мужем Алленом Ладденом. Она верила, что снова будет с ним», – сказал Виттас.
Кинокарьера Вайт длилась более 70 лет.
Среди самых известных ролей актрисы – главная роль в ситкоме "Красавицы в Кливленде", за которую Вайт получила премию Гильдии киноактеров США за лучшую женскую роль в комедии.
Она получила семь премий "Эмми" и еще двадцать раз была номинирована на эту награду. Бетти Вайт – единственная актриса, победившая во всех возможных комедийных номинациях премии.
Ее вклад в телевидение отметили звездой на Голливудской аллее славы.
Женщина является автором нескольких книг и почетным президентом организации “Actors and Others for Animals”.
Напомним, в минувшие выходные умер канадский режиссер и продюсер Жан-Марк Валле, ему было 58 лет.