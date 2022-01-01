31 декабря в пожарах погибли 12 украинцев

Всего произошло 125 пожаров.

31 декабря в пожарах погибли 12 украинцев
Фото: ГСЧС

В пятницу, 31 декабря, в Украине возникло 125 пожаров в жилом секторе, в которых погибли 12 граждан.

Об этом сообщили в ГСЧС.

В пожарах также травмировались еще 4 человека.

"Поскольку в этот праздничный период, как правило, растет количество пожаров в жилом секторе, вызванных нарушением правил пожарной безопасности при пользовании электрогирляндами, пиротехникой или неосторожным обращением с огнем, особое внимание спасателей сосредоточено именно на обеспечении пожарной безопасности", - говорится в сообщении.

Поэтому спасатели обращаются к украинцам не терять бдительности во время праздничных выходных и не пренебрегать правилами пожарной безопасности.

Спасатели также сообщили, что в течение 2021 года было ликвидировано более 80 тысяч пожаров, уничтожено почти 90 тысяч взрывоопасных предметов, а главное - только на пожарах спасено более 1,7 тысячи жизней.

Отметим, с 31 декабря по 4 января органы управления и формирования ГСЧС несут службу в усиленном режиме.

Для обеспечения реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, пожары и события на круглосуточном дежурстве находятся более 7 тыс. человек личного состава ГСЧС и 2 тыс. единиц пожарно-спасательной и специальной техники.

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