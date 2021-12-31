Суд оправдал учительницу по делу о гибели школьника из Сум во время поездки за границу

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Заречный суд Сум в пятницу, 31 декабря, оправдал учительницу, которая в 2018 году организовала заграничную поездку на футбольный турнир в польском городе Барчево, во время которой погиб 12-летний школьник, а еще шестеро получили травмы разной степени тяжести.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

Резонансная авария произошла утром 13 мая 2018 года на территории Беларуси.

Национальная полиция в ходе следствия выяснила, что "вместо предусмотренного для такой поездки комфортабельного автобуса с двумя водителями", 26 участников поездки разместили в нескольких микроавтобусах, водители которых не имели лицензий по международной перевозке пассажиров.

На территории Беларуси один из автомобилей, в котором ехали сумские школьники, въехал в погрузчик, двигавшийся в попутном направлении. Удар пришелся на правую переднюю сторону автомобиля, где сидел мальчик 12 лет. Он погиб от полученных травм.

В связи с этим полиция предъявила обвинение организатору поездки, учительнице Великописаревской специализированной школы за ч. 2 ст. 137 УК Украины (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей, повлекшее смерть несовершеннолетнего).

Однако суд пришел к выводу, что сторона обвинения не смогла доказать, что в действиях женщины был состав уголовного правонарушения, а потому оправдал ее.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней.