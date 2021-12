Эминем установил рекорд прослушиваний на Spotify

Фото: скрин видео

Американский рэпер Эминем установил рекорд прослушиваний на стриминговом сервисе Spotify. Альбом The Slim Shady LP, вышедший в 1999 году, на Spotify прослушали более миллиарда раз.

Как сообщает NME, это уже 11-й альбом рэпера, получивший такой результат.

Эминем – первый исполнитель с таким количеством альбомов, прослушанных на сервисе более миллиарда раз.

Также за миллиард перевалило количество прослушиваний альбомов Эминема The Marshall Mathers LP, The Eminem Show, Encore, Curtain Call: The Hits, Relapse, Recovery, The Marshall Mathers LP 2, Revival, Kamikaze, Music To Be Murdered By.

Как сообщали, секретная служба США допрашивала американца Маршалла Брюса Метерса III, известного как рэпер Eminem, из-за его слов с угрозами в адрес президента США Дональда Трампа и его дочери в музыкальных композициях. Речь шла о рэпе, который Eminem читал в рамках церемонии "BET Hip Hop Awards" в 2017 году.

В изданном в 2018 году альбоме под названием Kamikaze рэпер в одной из композиций упоминал, что сотрудники Секретной службы допрашивали его.