В Ивано-Франковске из городского суда сбежал арестант
Мужчину подозревают в мошенничестве.
В Ивано-Франковске из городского суда скрылся подозреваемый в мошенничестве, который должен находиться под стражей.
Об этом сообщается на сайте местной полиции.
"30 декабря Ивано-Франковским городским судом была продлена мера пресечения в виде содержания под стражей жителю Львовщины, 1984 года рождения. Он подозревается в совершении преступлений предусмотренных ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. После продления судом меры пресечения подозреваемый, чтобы избежать дальнейшего отбывания наказания скрылся из помещения суда", - говорится в сообщении.
Мужчину ищет полиция. По факту бегства из-под стражи открыто производство по ч.1 ст.393 Уголовного кодекса Украины.
Местное издание "Курс" пишет, что беглец – 37-летний житель Червонограда Денис Сазоненко, дважды судимый за мошенничество. Он якобы выманивал у людей деньги, сообщая им по телефону, что их родственники совершили ДТП. Он представлялся либо сотрудником полиции, который может "решить вопрос" за определенную сумму, либо родственником, которому срочно нужны деньги.
Напомним, что 13 сентября из Луцкого горрайонного суда после избрания меры пресечения сбежал мужчина, которого обвиняли в изнасиловании, проникновении в жилище и хранении оружия. Беглеца задержали почти через месяц в 140 километрах от Луцка возле леса, где он скрывался.