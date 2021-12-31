В Ивано-Франковске из городского суда сбежал арестант

Мужчину подозревают в мошенничестве.

В Ивано-Франковске из городского суда сбежал арестант
Фото: Національна поліція

В Ивано-Франковске из городского суда скрылся подозреваемый в мошенничестве, который должен находиться под стражей.

Об этом сообщается на сайте местной полиции.

"30 декабря Ивано-Франковским городским судом была продлена мера пресечения в виде содержания под стражей жителю Львовщины, 1984 года рождения. Он подозревается в совершении преступлений предусмотренных ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. После продления судом меры пресечения подозреваемый, чтобы избежать дальнейшего отбывания наказания скрылся из помещения суда", - говорится в сообщении.

Мужчину ищет полиция. По факту бегства из-под стражи открыто производство по ч.1 ст.393 Уголовного кодекса Украины.

Местное издание "Курс" пишет, что беглец – 37-летний житель Червонограда Денис Сазоненко, дважды судимый за мошенничество. Он якобы выманивал у людей деньги, сообщая им по телефону, что их родственники совершили ДТП. Он представлялся либо сотрудником полиции, который может "решить вопрос" за определенную сумму, либо родственником, которому срочно нужны деньги.

Фото: Национальная полиция

Напомним, что 13 сентября из Луцкого горрайонного суда после избрания меры пресечения сбежал мужчина, которого обвиняли в изнасиловании, проникновении в жилище и хранении оружия. Беглеца задержали почти через месяц в 140 километрах от Луцка возле леса, где он скрывался.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве убили мужчину, который вступился за женщину на улицеВ Киеве убили мужчину, который вступился за женщину на улице
В Кропивницком застрелили 31-летнего мужчинуВ Кропивницком застрелили 31-летнего мужчину
На озере Тельбин в Киеве женщина провалилась под лед во время катания на конькахНа озере Тельбин в Киеве женщина провалилась под лед во время катания на коньках
В Киеве из-за сообщения о минировании перекрыли мост Патона (обновлено)В Киеве из-за сообщения о минировании перекрыли мост Патона (обновлено)
В Харькове девятиклассница издевалась над котом, а ее подруга снимала это на телефонВ Харькове девятиклассница издевалась над котом, а ее подруга снимала это на телефон
Блок рекламы


Похожие новости
В Броварах полиция задержала мужчину, который напал на конвоиров и сбежал из-под стражиВ Броварах полиция задержала мужчину, который напал на конвоиров и сбежал из-под стражи
От неизвестной болезни скончались 89 человек в Южном СуданеОт неизвестной болезни скончались 89 человек в Южном Судане
В Киеве у здания Святошинского суда стреляли в мужчинуВ Киеве у здания Святошинского суда стреляли в мужчину
В Тернополе из зоопарка сбежали два буйвола и пони и гуляли по ночному городуВ Тернополе из зоопарка сбежали два буйвола и пони и гуляли по ночному городу
СБУ разоблачила банду, которая "продавала" моряков на суда для перевозки нелегаловСБУ разоблачила банду, которая "продавала" моряков на суда для перевозки нелегалов
Подозреваемый в изнасиловании сбежал из суда в ЛуцкеПодозреваемый в изнасиловании сбежал из суда в Луцке
Первую семейную трансплантацию почки провели в Ивано-ФранковскеПервую семейную трансплантацию почки провели в Ивано-Франковске
Дом "Цветов Украины" в Киеве внесли в реестр государственных памятниковДом "Цветов Украины" в Киеве внесли в реестр государственных памятников
В Первомайске во время бури сорвало крышу судаВ Первомайске во время бури сорвало крышу суда
В Ивано-Франковске произошел пожар в общежитии медуниверситетаВ Ивано-Франковске произошел пожар в общежитии медуниверситета
Последние новости
Подгружаем последние новости