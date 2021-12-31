В Ивано-Франковске из городского суда сбежал арестант

В Ивано-Франковске из городского суда скрылся подозреваемый в мошенничестве, который должен находиться под стражей.

Об этом сообщается на сайте местной полиции.

"30 декабря Ивано-Франковским городским судом была продлена мера пресечения в виде содержания под стражей жителю Львовщины, 1984 года рождения. Он подозревается в совершении преступлений предусмотренных ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. После продления судом меры пресечения подозреваемый, чтобы избежать дальнейшего отбывания наказания скрылся из помещения суда", - говорится в сообщении.

Мужчину ищет полиция. По факту бегства из-под стражи открыто производство по ч.1 ст.393 Уголовного кодекса Украины.

Местное издание "Курс" пишет, что беглец – 37-летний житель Червонограда Денис Сазоненко, дважды судимый за мошенничество. Он якобы выманивал у людей деньги, сообщая им по телефону, что их родственники совершили ДТП. Он представлялся либо сотрудником полиции, который может "решить вопрос" за определенную сумму, либо родственником, которому срочно нужны деньги.

Фото: Национальная полиция

Напомним, что 13 сентября из Луцкого горрайонного суда после избрания меры пресечения сбежал мужчина, которого обвиняли в изнасиловании, проникновении в жилище и хранении оружия. Беглеца задержали почти через месяц в 140 километрах от Луцка возле леса, где он скрывался.