После пожара в Косовской больнице Минздрав инициировал обучение работе с кислородом в медучреждениях

Причиной пожара, жертвами которого стали четыре человека, стала зажженная в реанимации свеча.

После пожара в Косовской больнице Минздрав инициировал обучение работе с кислородом в медучреждениях
Фото: facebook.com/MNSIFR/photos

Министерство здравоохранения совместно с Государственной службой по чрезвычайным ситуациям инициирует обучение и консультационную поддержку учреждениям здравоохранения по работе с кислородом.

Об этом сообщил первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида во время поездки в Центральную районную больницу города Косов Ивано-Франковской области, где недавно произошел пожар в палате с больными COVID-19.

"Трагедия в Ивано-Франковской области стала для всех очень дорогим уроком. Теперь мы должны быть уверены, что такое не повторится, поэтому призываю всех медицинских работников присоединяться к мероприятиям, которые будет проводить Минздрав и ГСЧС, и постоянно помнить о правилах противопожарной безопасности. Мы не можем подвергать опасности людей, которые приходят к нам за помощью и лечением”, – цитирует Комариду пресс-служба МОЗ.

Отмечается, что сейчас больница г. Косов работает в обычном режиме, кроме реанимационного отделения, пострадавшего в результате пожара. Всех, кто нуждается в медицинской помощи в Косове, также принимают медучреждения Коломыи и Верховины.

28 декабря в реанимационной палате Косовской ЦРБ возник пожар. В огне погибли трое людей, еще один человек скончался от коронавирусной болезни. Троих пострадавших медработников госпитализировали в Ивано-Франковскую ОКБ. 30 декабря стало известно, что одна из пострадавших, у которой было 90% ожогов, умерла.

МВД обнародовало предварительные данные расследования. Установлено, что огонь в реанимационной палате загорелся вследствие одновременного использования открытого огня и кислородных концентраторов.

29 декабря глава МВД сообщил, что райбольницы по всей Украине проверят на соблюдение пожарной безопасности, чтобы в дальнейшем не допустить подобных трагедий.

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