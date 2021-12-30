Противоаварийные работы в Гостином дворе начнутся 31 декабря

Исполнителем определено ООО "Инжиниринговая компания планета строй".

Противоаварийные работы в Гостином дворе начнутся 31 декабря
Фото: Мария Лебедева

Исполнителем противоаварийных работ в Гостином дворе в Киеве стало общество с ограниченной ответственностью "Инжиниринговая компания планета строй". Работы будут начаты 31 декабря.

Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко.

"По переговорной процедуре Национальный заповедник "София Киевская", являющийся балансодержателем здания, определил подрядчиком ООО "Инжиниринговая компания планета строй". Уже завтра, 31 декабря, работы будут начаты. Их общая стоимость составляет 33 млн 203 881 тыс грн", – написал Ткаченко в своем телеграм-канале.

По словам министра, впереди два активных месяца, за которые подрядчик должен обеспечить для достопримечательности надлежащее состояние для дальнейшей реставрации. Среди противоаварийных и безотлагательных консервационных работ:

  • чистка кирпича и металлических элементов, железобетонных перекрытий;
  • устройство покрытия парапета, перил;
  • расчистка внутреннего двора от строительного мусора; накрытие армированной пленкой от попадания влаги стен, перекрытий в местах демонтированных конструкций и другие.

Узнавать новости о ситуации с Гостиным двором можно будет по ссылке: https://mkipgovua.wixsite.com/guest-yard

Напомним, что с 1994 года расположенный в центре Киева Гостиный двор был в аренде у компании "Укрреставрация". По условиям договора арендатор взял на себя полную ответственность за сохранение памятника архитектуры и содержание здания в надлежащем санитарном, противопожарном и техническом состоянии. Несмотря на это, региональное отделение Фонда госимущества Киева неоднократно устанавливало факты существенного нарушения арендатором условий договора, в частности, ухудшения состояния объекта аренды, чем была создана угроза разрушения памятника.

В 2011 году в Киеве началось активное движение за сохранность здания. Активисты создали сквот внутри здания, проводили культурные мероприятия, приглашая общественность. Через месяцы активной деятельности их избили и изгнали, но активисты через суды добились запрета на строительство.

15 декабря 2015 года "Укрреставрация" согласилась законсервировать здание Гостеприимного двора, а 22 декабря Кабинет министров поддержал решение суда о признании его памятником архитектуры.

Формальным владельцем Гостеприимного двора все это время оставался Фонд госимущества. Между Министерством культуры и КГГА долго продолжался спор о том, кому должно принадлежать здание, но в конце концов его передали в сферу управления Минкульта.

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