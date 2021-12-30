Во время праздников украинцев попросили вызывать "скорую" только в экстренных случаях

Это объяснили чрезмерной загруженностью бригад скорой помощи.

Во время праздников украинцев попросили вызывать "скорую" только в экстренных случаях
Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Национальная служба здоровья призвала украинцев вызывать скорую помощь в период новогодних праздников только в случае угрозы жизни и здоровью. Это объяснили чрезмерной загруженностью бригад скорой помощи.

"И 31 декабря, и 1 января, и в другие праздничные дни врачи экстренки работают и готовы оказывать медицинскую помощь пациентам. У "скорой" нет выходных, она спасает пациентов круглосуточно", – констатировали в НСЗУ.

В ведомстве отметили, что, к сожалению, проблемы со здоровьем случаются независимо от дат в календаре.

Часто экстренная медицинская помощь в новогоднюю ночь работает в усиленном режиме, привлекая максимальное количество бригад, если центр экстренной помощи имеет такую возможность. Но напоминаем, что на 103 следует звонить тогда, когда существует угроза жизни и здоровью. Пока медики тратят время на нецелевой вызов, где-то без помощи может остаться человек, действительно срочно его нуждающийся», – отметили в НСЗУ.

Скорую медицинскую помощь нужно вызвать при следующих симптомах и состояниях:

  • обмороках;

  • судорогах;

  • внезапных расстройствах дыхания;

  • внезапной боли в области сердца;

  • рвоте кровью и наружному кровотечению;

  • острой боли в брюшной полости;

  • признакам острых инфекционных заболеваний;

  • возникших внезапно нарушениях речи, слабости в конечностях;

  • гипо- и гипергликемических комах;

  • острых психических расстройствах, угрожающих жизни и здоровью пациента и/или других лиц;

  • всех видах травм – ранениях, переломах, вывихах, ожогах, тяжелых ушибах, травмах головы;

  • поражении электрическим током, молнией, тепловыми ударами, переохлаждением, асфиксией всех видов (утопление, попадание посторонних предметов в дыхательные пути, удушение);

  • повреждения в ходе чрезвычайных ситуаций – дорожно-транспортные происшествия, аварии на производстве, стихийные бедствия и т.д.;

  • отравлениях, укусах животных, змей, пауков и насекомых;

  • наружного кровотечения анафилактических реакциях, вызванных разными факторами;

  • нарушениях нормального протекания беременности (преждевременные роды, кровотечение и т.д.).

В НСЗУ уверяют, что в таком случае пациент получит экстренную медпомощь без декларации с врачом и без направления от него.

Ранее Минздрав назвал симптомы при ковиде, при которых следует вызвать "скорую".

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