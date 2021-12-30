Во время праздников украинцев попросили вызывать "скорую" только в экстренных случаях

Национальная служба здоровья призвала украинцев вызывать скорую помощь в период новогодних праздников только в случае угрозы жизни и здоровью. Это объяснили чрезмерной загруженностью бригад скорой помощи.

"И 31 декабря, и 1 января, и в другие праздничные дни врачи экстренки работают и готовы оказывать медицинскую помощь пациентам. У "скорой" нет выходных, она спасает пациентов круглосуточно", – констатировали в НСЗУ.

В ведомстве отметили, что, к сожалению, проблемы со здоровьем случаются независимо от дат в календаре.

Часто экстренная медицинская помощь в новогоднюю ночь работает в усиленном режиме, привлекая максимальное количество бригад, если центр экстренной помощи имеет такую возможность. Но напоминаем, что на 103 следует звонить тогда, когда существует угроза жизни и здоровью. Пока медики тратят время на нецелевой вызов, где-то без помощи может остаться человек, действительно срочно его нуждающийся», – отметили в НСЗУ.

Скорую медицинскую помощь нужно вызвать при следующих симптомах и состояниях:

обмороках;

судорогах;

внезапных расстройствах дыхания;

внезапной боли в области сердца;

рвоте кровью и наружному кровотечению;

острой боли в брюшной полости;

признакам острых инфекционных заболеваний;

возникших внезапно нарушениях речи, слабости в конечностях;

гипо- и гипергликемических комах;

острых психических расстройствах, угрожающих жизни и здоровью пациента и/или других лиц;

всех видах травм – ранениях, переломах, вывихах, ожогах, тяжелых ушибах, травмах головы;

поражении электрическим током, молнией, тепловыми ударами, переохлаждением, асфиксией всех видов (утопление, попадание посторонних предметов в дыхательные пути, удушение);

повреждения в ходе чрезвычайных ситуаций – дорожно-транспортные происшествия, аварии на производстве, стихийные бедствия и т.д.;

отравлениях, укусах животных, змей, пауков и насекомых;

наружного кровотечения анафилактических реакциях, вызванных разными факторами;

нарушениях нормального протекания беременности (преждевременные роды, кровотечение и т.д.).

В НСЗУ уверяют, что в таком случае пациент получит экстренную медпомощь без декларации с врачом и без направления от него.

Ранее Минздрав назвал симптомы при ковиде, при которых следует вызвать "скорую".