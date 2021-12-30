Во время праздников украинцев попросили вызывать "скорую" только в экстренных случаях
Это объяснили чрезмерной загруженностью бригад скорой помощи.
Национальная служба здоровья призвала украинцев вызывать скорую помощь в период новогодних праздников только в случае угрозы жизни и здоровью. Это объяснили чрезмерной загруженностью бригад скорой помощи.
"И 31 декабря, и 1 января, и в другие праздничные дни врачи экстренки работают и готовы оказывать медицинскую помощь пациентам. У "скорой" нет выходных, она спасает пациентов круглосуточно", – констатировали в НСЗУ.
В ведомстве отметили, что, к сожалению, проблемы со здоровьем случаются независимо от дат в календаре.
Часто экстренная медицинская помощь в новогоднюю ночь работает в усиленном режиме, привлекая максимальное количество бригад, если центр экстренной помощи имеет такую возможность. Но напоминаем, что на 103 следует звонить тогда, когда существует угроза жизни и здоровью. Пока медики тратят время на нецелевой вызов, где-то без помощи может остаться человек, действительно срочно его нуждающийся», – отметили в НСЗУ.
Скорую медицинскую помощь нужно вызвать при следующих симптомах и состояниях:
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обмороках;
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судорогах;
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внезапных расстройствах дыхания;
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внезапной боли в области сердца;
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рвоте кровью и наружному кровотечению;
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острой боли в брюшной полости;
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признакам острых инфекционных заболеваний;
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возникших внезапно нарушениях речи, слабости в конечностях;
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гипо- и гипергликемических комах;
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острых психических расстройствах, угрожающих жизни и здоровью пациента и/или других лиц;
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всех видах травм – ранениях, переломах, вывихах, ожогах, тяжелых ушибах, травмах головы;
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поражении электрическим током, молнией, тепловыми ударами, переохлаждением, асфиксией всех видов (утопление, попадание посторонних предметов в дыхательные пути, удушение);
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повреждения в ходе чрезвычайных ситуаций – дорожно-транспортные происшествия, аварии на производстве, стихийные бедствия и т.д.;
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отравлениях, укусах животных, змей, пауков и насекомых;
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наружного кровотечения анафилактических реакциях, вызванных разными факторами;
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нарушениях нормального протекания беременности (преждевременные роды, кровотечение и т.д.).
В НСЗУ уверяют, что в таком случае пациент получит экстренную медпомощь без декларации с врачом и без направления от него.
Ранее Минздрав назвал симптомы при ковиде, при которых следует вызвать "скорую".