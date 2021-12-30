За сутки в Украине зафиксировали 5 930 новых случаев ковида

Госпитализированы за сутки 1 747 человек, 278 пациентов умерли.

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 5 930 новых случаев коронавируса COVID-19. В частности, заболели 373 ребенка и 137 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Госпитализированы за сутки 1 747 человек. 278 пациентов умерли. Выздоровели – 10 369 человек.

За все время пандемии в Украине заболели – 3 660 620 человек, выздоровели – 3 460 249. От осложнений заболевания умерли 95 690 человек.

Всего было проведено 16 757 339 ПЦР-тестирований.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 1263;

– 1263; Винницкая область – 271;

Волынская область – 126;

Днепропетровская область – 185;

Донецкая область – 350;

Житомирская область – 61;

Закарпатская область – 214;

Запорожская область – 206;

Ивано-Франковская область – 225;

Киевская область – 235;

Кировоградская область – 60;

Луганская область – 86;

Львовская область – 256;

Николаевская область – 140;

Одесская область – 339;

Полтавская область – 443;

Ровенская область – 108;

Сумская область – 188;

Тернопольская область – 113;

Харьковская область – 271;

Херсонская область – 76;

Хмельницкая область – 296;

Черкасская область – 297;

Черновицкая область – 121;

Черниговская область – 0.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Также за сутки 117 042 человека были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 31 671 человек, вторую – 83 287 человек, дополнительную – 692 человека, бустерную – 1 392 человека.

С начала вакцинальной кампании были привиты 14 671 169 человек. В общей сложности было сделано 28 303 694 прививки.

Напомним, ранее Минздрав назвал симптомы при ковиде, при которых следует вызывать "скорую".