За сутки в Украине зафиксировали 5 930 новых случаев ковида
Госпитализированы за сутки 1 747 человек, 278 пациентов умерли.
За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 5 930 новых случаев коронавируса COVID-19. В частности, заболели 373 ребенка и 137 медработников.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Госпитализированы за сутки 1 747 человек. 278 пациентов умерли. Выздоровели – 10 369 человек.
За все время пандемии в Украине заболели – 3 660 620 человек, выздоровели – 3 460 249. От осложнений заболевания умерли 95 690 человек.
Всего было проведено 16 757 339 ПЦР-тестирований.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев – 1263;
- Винницкая область – 271;
- Волынская область – 126;
- Днепропетровская область – 185;
- Донецкая область – 350;
- Житомирская область – 61;
- Закарпатская область – 214;
- Запорожская область – 206;
- Ивано-Франковская область – 225;
- Киевская область – 235;
- Кировоградская область – 60;
- Луганская область – 86;
- Львовская область – 256;
- Николаевская область – 140;
- Одесская область – 339;
- Полтавская область – 443;
- Ровенская область – 108;
- Сумская область – 188;
- Тернопольская область – 113;
- Харьковская область – 271;
- Херсонская область – 76;
- Хмельницкая область – 296;
- Черкасская область – 297;
- Черновицкая область – 121;
- Черниговская область – 0.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Также за сутки 117 042 человека были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 31 671 человек, вторую – 83 287 человек, дополнительную – 692 человека, бустерную – 1 392 человека.
С начала вакцинальной кампании были привиты 14 671 169 человек. В общей сложности было сделано 28 303 694 прививки.
Напомним, ранее Минздрав назвал симптомы при ковиде, при которых следует вызывать "скорую".