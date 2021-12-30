За сутки в Украине зафиксировали 5 930 новых случаев ковида

Госпитализированы за сутки 1 747 человек, 278 пациентов умерли.

За сутки в Украине зафиксировали 5 930 новых случаев ковида
Фото: Київрада

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 5 930 новых случаев коронавируса COVID-19. В частности, заболели 373 ребенка и 137 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Госпитализированы за сутки 1 747 человек. 278 пациентов умерли. Выздоровели – 10 369 человек.

За все время пандемии в Украине заболели – 3 660 620 человек, выздоровели – 3 460 249. От осложнений заболевания умерли 95 690 человек.

Всего было проведено 16 757 339 ПЦР-тестирований.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 1263;
  • Винницкая область – 271;
  • Волынская область – 126;
  • Днепропетровская область – 185;
  • Донецкая область – 350;
  • Житомирская область – 61;
  • Закарпатская область – 214;
  • Запорожская область – 206;
  • Ивано-Франковская область – 225;
  • Киевская область – 235;
  • Кировоградская область – 60;
  • Луганская область – 86;
  • Львовская область – 256;
  • Николаевская область – 140;
  • Одесская область – 339;
  • Полтавская область – 443;
  • Ровенская область – 108;
  • Сумская область – 188;
  • Тернопольская область – 113;
  • Харьковская область – 271;
  • Херсонская область – 76;
  • Хмельницкая область – 296;
  • Черкасская область – 297;
  • Черновицкая область – 121;
  • Черниговская область – 0.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Также за сутки 117 042 человека были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 31 671 человек, вторую – 83 287 человек, дополнительную – 692 человека, бустерную – 1 392 человека.

С начала вакцинальной кампании были привиты 14 671 169 человек. В общей сложности было сделано 28 303 694 прививки.

Напомним, ранее Минздрав назвал симптомы при ковиде, при которых следует вызывать "скорую".

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