104-летняя одесситка получила вторую прививку от COVID-19 ради поездки в Польшу

Первую дозу пенсионерка перенесла хорошо.

104-летняя одесситка получила вторую прививку от COVID-19 ради поездки в Польшу
104-летняя одесситка София Цуркан
Фото: Суспильне

104-летняя одесситка София Цуркан получила вторую прививку от коронавируса. Вакцинироваться пенсионерка решила для поездки за границу.

Об этом сообщает "Суспильне".

Дочь женщины Ванда рассказала, что ее мама получила вторую дозу вакцины Pfizer, чтобы уехать к родственникам, живущим в Польше.

"Мы решили, здесь у нас особых условий нет, попробовать ее отправить в Польшу, чтобы она там получила гражданство. Всем, кому есть сто лет, польское правительство выплачивает 4,5 тысячи злотых. Это тысяча евро", – отметила она.

По словам Ванды, у Софии в Польше пятеро внуков и две внучки. Бабушку забирают, потому что сиделки в Одессе обращались с ней "очень плохо".

София Цуркан (справа) с дочерью Вандой
Фото: Суспильне
София Цуркан (справа) с дочерью Вандой

Семейный врач Наталья Поляковская рассказала, что 104-летняя пациентка перенесла первую дозу хорошо.

"Это пример и для других, которые не желают и боятся чего-нибудь в таком возрасте. Я думаю, что вакцинироваться нужно обязательно", - отметила врач.

По данным Минздрава, по состоянию на утро 30 декабря в Украине от ковида вакцинировано более 14,6 млн человек. В общей сложности проведено более 28,3 млн прививок.

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