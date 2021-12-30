Украинский ПЭН составил список лучших книг 2021 года

Всего в списке 173 позиции.

Украинское отделение Международного ПЭН-клуба составило список с лучшими отечественными изданиями, вышедшими в течение 2021 года.

Фото: Украинский ПЭН

ПЭН традиционно разделил прозаические и поэтические новинки, переводы, нон-фикшн, произведения для детей, художественные издания и гуманитаристику.

"Порадуемся, что, несмотря на еще один непростой для книжной отрасли карантинный год, наш список вместил 173 позиции. Поблагодарим за такой результат украинских писателей, ученых, иллюстраторов, переводчиков, журналистов, издателей, редакторов, составителей – именно благодаря вам этот год был для нас таким интеллектуально насыщенным и вдохновенным", – говорится на сайте Украинского ПЭН-клуба.

Художественная литература

1. Украинка Леся. Полное собрание сочинений (Комора-Смолоскип)

Украинская проза

1. Андрухович Юрий. Радио ночь (Meridian Czernowitz)

2. Винничук Юрий. Агент Лилик (Фабула)

3. Винничук Юрий. Вилла Деккера (Фабула)

4. Герман Сергей. Отель "Цитадель" (Дом рекламы)

5. Жарковая Роксолана. Ноль целых, ноль десятых (Украинский приоритет)

6. Коломийчук Богдан. 300 миль к востоку (ВСЛ)

7. Крук Галина. Кто угодно, только не я (Vivat)

8. Кузнецова Евгения. Спросите Миечку (ВСЛ)

9. Курков Андрей. Самсон и Надежда (Фолио)

10. Лышега Олег. Высокие желтые цветы.

11. Малиновский Роман. Сладкая жизнь (Meridian Czernowitz)

12. Никитин Алексей. От лица огня (Laurus)

13. Петросаняк Галина. Вилла Анемона (Издательство 21)

14. Портяк Василий. Выбор скорого (Discursus)

15. Сняданко Наталья. Первое следствие императрицы (ВСЛ)

16. Стяжкина Елена. Смерть льва Сесила имела смысл (ВСЛ)

17. Украинец Остап. Дискордия (Фабула)

18. Чапай Артем. Выветривание (Издательство 21)

19. Чех Артем. Кто ты такой? (Meridian Czernowitz)

20. Фоззи. Черный хлеб (КСД)

Украинская драматургия

1. Анненко Ольга. Первая (7БЦ)

2. Гадал Наталья, Косодий Анастасия. Крым, 5-е утро (IST)

3. Гадал Наталья. Плохие дороги (Издательство Анетты Антоненко)

Украинская поэзия

1. Астапенко Игорь. Деревья лучше нас (Февраль справа)

2. Богун Олег. Темновоспринятая часть (kntxt)

3. Воробьев Николай. Путешествие в желтую розу (Каяла)

4. Жадан Сергей. Псалом авиации (Meridian Czernowitz)

5. Жарикова Елизавета. Муравьи Иоганна Себастьяна (Факел)

6. Калитко Екатерина. Орден молчальниц (Meridian Czernowitz)

7. Коцарев Олег. Содержимое мужского кармана (Февраль справа)

8. Махно Василий. Однопарусный дом (ВСЛ)

9. Митров Игорь. Голос Украины (Февраль справа)

10. Мусаковская Юлия. Бог свободы (ВСЛ)

11. Савка Марианна. Радуйся, женщина! (ВСЛ)

12. Семенчук Григорий. Согласно оригиналу (Февраль справа)

Зарубежная литература

1. Антология современной немецкоязычной поэзии из Швейцарии в украинских и русских переводах / Перевод Марка Белорусца, Петра Рыхла, Галины Петросаняк, Сергея Жадана, Александры Григоренко, Евгении Лопаты, Олега Любковского (Meridian Czernowitz)

2. Аксельссон Майгул. Апрельская ведьма / Перевод Софии Волковецкой и Ирины Шуваловой (Комора)

3. Андерсон Шервуд. Вайнсбург, Огайо / Перевод Бориса Превира (Вавилонская библиотека)

4. Арлов Владимир. Пейзаж с ментоловым ароматом / Перевод Александра Ирванца (ВСЛ)

5. Бернардин Эваристо. Девушка, женщина, иная / Перевод Ярославы Машико (Фабула)

6. Брехт Бертольт. Похвала диалектике / Перевод с немецкого Сергея Жадана (Meridian Czernowitz)

7. Винтерсон Джанет. Страсть / Перевод Татьяны Некряч (Вавилонская библиотека)

8. Хэмингуэй Эрнест. Праздник, который всегда с тобой / Перевод Анны Яновской (ВСЛ)

9. Гянджеви Низами. Лейла и Меджнун / Перевод Леонида Первомайского (Ярославов Вал)

10. Делилло Дон. Художница тела / Перевод Ярославы Стрихи (Темпора)

11. Дукай Ятек. В краю неверных / Перевод Андрея Павлишина (Астролябия)

12. Ишигур Кадзуо. Клара и Солнце / Перевод Анны Лелив (ВСЛ)

13. Ишигур Кадзуо. Ноктюрны. Пять историй о музыке и сумерках / Перевод Андрея Маслюха (ВСЛ)

14. Каминер Владимир. Утраченное лето. Дойчланд курит на балконе / Перевод с немецкого Сергея Жадана и Оксаны Щур (Комора)

15. Каминский Андре. В следующем году в Иерусалиме / Перевод Галины Петросаняк (Издательство 21)

16. Катулл Гай Валерий. Полное собрание сочинений: Байдыки, Поэмы, Элегии и Эпиграммы / Перевод Тараса Лучука (Астролябия)

17. Кронин Арчибальд. Цитадель / Перевод Елены Фешовец (Априори)

18. О'Коннор Джозеф. Заря морей / Перевод Ярославы Стрихи (Астролябия)

19. Кундер Милан. Жизнь где-то / Перевод Леонида Кононовича (ВСЛ)

20. Лаури Малкольм. Под вулканом / Перевод Арины Кулинской (Фабула)

21. Приапея / Перевод Назара Ващишина (Априори)

22. Пьясецкий Сергиуш. Записки офицера красной армии / Перевод Андрея Бондаря (Шаг)

23. Рэнд Айн. Мы, живые / Перевод Геннадия Шпака (Наш формат)

24. Сарамагу Жюзе. Смерть берет отпуск / Перевод Сергея Вакуленко (КСД)

25. Свейлех Халиль. Тест на раскаяние / Перевод Оксаны Прохорович (Нора-печать)

26. Сотириу Констандия. Горный край / Перевод Андрея Савенко (Издательство Анетты Антоненко)

27. Тиен Мадлен. Не говорите, что у нас ничего нет / Перевод Татьяны Савчинской (ВСЛ)

28. Токарчук Ольга. Дом дня, дом ночи / Перевод Виктора Дмитрука (Темпора)

29. Прилуцкий Сергей. Эвридика не оглядывается / Перевод Елены Степаненко (Февраль справа)

30. У чехов. Антология современного чешского рассказа / Группа переводчиков (А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА)

31. Финк Ида. Сад отплывает / Перевод Натальи Римской (ВСЛ)

32. Чосер Джеффри. Кентерберийские рассказы / Перевод Максима Стрихи (Астролябия)

33. Шанта Николай. Паннонское чудовище / Перевод Андрея Любки (Априори)

Нон-фикшн

1. Антонюк Дмитрий. Римско-католические монастыри в Украине (Произведения)

2. Ариэли Дэн. Хорошо быть иррациональным / Перевод Дзвинки Завалий (ВСЛ)

3. Атамась Наталья. Птичья история. Скандалы, интриги и искусство выживания (Вихола)

4. Грицак Ярослав. Преодолеть прошлое. Глобальная история Украины (Портал)

5. Гузар на каждый день / Составительница Оксана Климончук (Фолио)

6. Дубчек Ольга. Видеть на украинском (Вихола)

7. Зисельс Иосиф. Уроки мои помыслы / Составитель Алексей Синченко (Дух и Литера)

8. Кулик Владимир. Речевая политика в многоязычных странах. Зарубежный опыт и его пригодность для Украины (Дух и Литера)

9. Магнасон Андри Снайр. Вокруг времени и воды / Перевод Виталия Кривоноса (Родной язык)

10. Макгрегор Нил. История мира в 100 предметах / Перевод Антонины Ящук (Наш Формат)

11. Макинтайр Ли. Постправда / Перевод Роксоляне Праздник (ArtHuss)

12. Назаренко Михаил. Кроме "Кобзаря", в 2 томах (Laurus)

13. Озерная Дарка. Книга для взрослых. Как становиться старше, но не стареть (Yakaboo Publishing)

14. Перес Кэролайн Криадо. Невидимые женщины / Перевод Ирины Гнатковской (Vivat)

15. Семенков Андрей. Медицина доказательная и не очень (Вихола)

16. Сокирко Алексей. Кулинарное путешествие в Гетманщину (Темпора)

17. Старченко Наталья. Украинские миры Речи Посполитой. Истории об истории (Laurus)

18. Стяжкина Елена. Вкус советского: Еда и едоки в искусстве жизни и искусстве кино (середина 1960-х – середина 1980-х) (Дух и Литера)

19. Судебный процесс Валентина Мороза: рассекреченные материалы / Составитель Богдан Паска (Discursus)

20. Топилина Анна. Люби без иллюзий. Как освободиться от токсичных стереотипов и построить здоровые отношения / Перевод Наталии Валевской (Yakaboo Publishing)

Эссеистика

1. Агеева Вера. За кулисами империи (Вихола)

2. Антонен Арто. Театр и его Двойник / Перевод Романа Осадчука (Издательство Жупанского)

3. Бондарь Андрей. Лакомство для Медора (ВСЛ)

4. Вольвач Павел. 20+1, или Земля мертвых (ВСЛ)

5. Диброва Владимир. Свежим глазом. Тарас Шевченко для современного читателя (Белка)

6. Забужко Оксана. Как рубили вишневый сад, или Длинная дорога из Бад-Эмса (Комора)

7. Казарин Павел. Дикий Запад Восточной Европы (Vivat)

8. Лютый Тарас. Двойник. О природе дублирования и множественности (Вихола)

9. Процюк Степан. Горький мир, сладкий мир (Discursus)

10. Пучков Андрей. Прочный троллинг трикстера: Метадраматургия Александра Корнийчука (Дух и Литера)

11. Рыхло Петр. Поэтика диалога. Творчество Пауля Целана как интертекст (Дух и Буква)

12. Рябчук Николай. Лексикон националиста и другие эссе (ВСЛ)

13. Содомора Андрей. О чем писать… (Априори)

14. Улюра Анна. Бог на 60 процентов (Фабула)

Биографии / мемуары/ интервью / эпистолярии

1. Грэм Кэтрин. Персональное досье. История Washington Post / Перевод Наталии Валевской (Наш Формат)

2. Зленко Анатолий. Дипломатия и политика. Украина в процессе динамичных геополитических изменений (Фолио)

3. Камю Альбер. Дневники / Перевод Евгения Маричева (Фолио)

4. Кива Ия. Мы проснемся другими / Библиотека Украинского ПЭН (Издательство 21)

5. Лобода Виктор. Воспоминания горожанина (Пирамида)

6. Меир Голда. Моя жизнь / Перевод Ярославы Стрихи (Наш Формат)

7. Рапай Екатерина. Круг Якутовичей / Перевод Валерии Богуславской, Оксаны Жмир (Дух и Литера)

8. Обама Барак. Мечты моего отца. История о расе и наследии / Перевод Натальи Валевской (Yakaboo Publishing)

9. Орлинский Войцех. Лем. Жизнь не с этой земли / Перевод Андрея Павлишина (Лодка)

10. Павлишин Андрей. Нам и дальше угрожает вечность (Дух и Литера)

11. Петров Виктор. Письма к Софии Зеровой / Составительница Виктория Сергиенко (Дух и Литера)

12. Плющ Леонид, Шевелев Юрий. Переписка (1979-1995) / Составительница Ирина Борисюк (Комора)

13. Попофф Александра. Василий Гроссман и советские времена / Перевод Наталии Комаровой (Дух и Литера)

14. Рыхло Петр. Поэтика диалога: Творчество Пауля Целана как интертекст (Дух и Буква)

15. Соболевская Юстина. Мирон. Илья. Корнель. Рассказ о Корнеле Филипповиче / Перевод Юрия Матевощука (Шаг)

16. Тихолоз Наталья. Петр Франко: Формула судьбы (Жизнеописание на фоне суток) (Львовский национальный литературно-мемориальный музей Ивана Франко)

17. Ульбинайте Дайву. Великий президент маленькой страны: История Дали Грибаускайте (Наш Формат)

Путевые очерки/репортажи

1. Беспалов Максим. Все, что вы знаете об Ирландии – правда, но… (Вихола)

2. Кобылярчик Катажина. Струп. Испания бередит раны / Перевод Юлии Семенюк (Лодка)

3. Маленков Роман. 10 стран после карантина (Вихола)

4. Ярыш Остап. Это Америка. Истории не из Голливуда (Лодка)

Издания для детей и подростков

Украинская художественная литература

1. Амелина Виктория. Э-э-эстории экскаватора ЭКИ (ВСЛ)

2. Багряная Анна. Ветровая гора (Наш формат)

3. Белая Надя. Эл и Эва (ВСЛ)

5. Голодюк Ирина, Максимук Лина, Соболевская Наталья, Сокирко Алексей, Старик Марина. Казаки правят страной (Discursus)

6. Драчковская Оксана. Зайчик-непопрыгайчик путешествует (Черные овцы)

7. Загоровская Любовь. Задания для Бабайка, или Рождественская путаница (Vivat)

8. Изоляция: сборник рассказов (Утро+БараБука)

9. Кирпа Галина. Муся и бабушка (ВСЛ)

10. Кочубей Саша. Дарю братика за подписку. Твой инстадневник (ВСЛ)

11. Куприян Ольга. Мирослава и другие из нашего двора (ВСЛ)

12. Лущевская Оксана. Сэм, без проблем (ВСЛ)

13. Малетич Наташа. Леся. Путешествующий клубочек (Портал)

14. Мамчич Олеся. Овва как случайно! Алфавит из истории Украины (Портал)

15. Михалицына Екатерина. Яков и мокрый вечер (ВСЛ)

16. Орлова Александра. Четыре княжны (Портал)

17. Рубан Татьяна. Севернее границы (Наш формат)

18. Силь Катя. Нито. Прячьтесь, фейки мира (BookChef)

19. Славинская Ирина. #Почти взрослая (Vivat)

20. Тараторина Светлана. Звуки мира (Издательство)

21. Штефан Алина. Лу-ветеринарка (Книголов)

22. Ясиновская Наталья. Любовь, дедушка и помидоры (ВСЛ)

23. Ямчук Анна, Кушнир Николай, Герасим Наталья, Тарновецкая Анна. Жмурки со смертью. Детские рассказы о недетской истории (Дух и Литера)

Зарубежная художественная литература

1. Гальо Ана. Хвостатые друзья / Перевод Анны Вовченко (ВСЛ)

2. Каната Конами Чи. Жизнь одной киски. Том 5 / Перевод Александра Беликова (Наша идея)

3. Мьонес Йоган Б. Лукас и Ким / Перевод Натальи Иваничук (Крокус)

4. Стайнз Юми, Канн Мелисса. Поговорим о согласии / Перевод Екатерины Михалицыной (Крокус)

5. Стентон Энди. Вы поганец, господин Гам! / Перевод Ореста Стадника, Оксаны Луцишиной (Крокус)

6. Ролинг Дж. К. Рождественская свинка / Перевод Виктора Морозова (А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА)

7. Шмидт Анни М. Г. Виплала / Перевод Сергея Святенко (Крокус)

Нон-фикшн

1. Борисов Дмитрий, Сердюк Маша. Открыть ресторан | Магическое руководство по ресторанному делу (Моя Книжная Полка)

2. Вздульская Валентина. Марк Цукерберг (ИРИО)

3. Озимая Ирина. У города есть я (Книголов)

Художественные издания

1. Атлантовая Соня, Клименко Александр. Иконы на ящиках из-под патронов (Дух и Буква)

2. Болейн Алексис Л. Визуальная культура/Перевод Анны Лелив (ArtHuss)

3. В KINO-КОЛЕ / Составитель, редактор Владимир Войтенко (Дух и Литера)

4. Галегуа Джермен. Умные города / Перевод Александра Стукала (ArtHuss)

5. Дюбо Иван, Дюбо Марта. Сергей Параджанов. Больше легенды (Дух и Литера)

6. Коваленко Георгий. Александра Экстер / Перевод Марии Панченко (Родовид)

7. Космос внутри. Наив и искусство аутсайдеров в Украине и мире: дефиниции, исторический контекст, исследовательские кейсы / Под редакцией Алисы Ложкиной (Артбук)

8. Лукашевич Пётр. Объединение художников artes и другие истории львовского модернизма / Перевод Андрея Боярова (Центр Европы)

9. Мудрак Мирослава. Образный мир Георгия Нарбута и творения украинского бренда / Перевод Ярославы Стрихи (Родовид)

10. Наивная. Художницы современного наива / Составители Марина Богуш, Павел Гудимов (Артбук)

11. Суджич Деян. Б – БАУГАУЗ, Ю – ЮТЮБ: Алфавит современного мира / Перевод Дарии Цепковой (ArtHuss)

12. Украинский театральный костюм ХХ-ХХІ. Эскизы / Составители Елена Ковальчук, Лилия Волошина, Татьяна Руденко, Богдан Полищук (Издатель Александр Савчук)

13. UPHA MADE IN UKRAINE: Russian Photographic Alternative (Booksha)

Гуманитаристика

1. Батай Жорж. История эротизма / Перевод Ивана Рябчия (Издательство Анетты Антоненко)

2. Гусерль Эдмунд. Картезианские медитации. Введение в феноменологию / Перевод Андрея Вахтеля (Темпора)

3. Экземпляры ХХ. Литературно-художественная периодика ХХ века / Составители Елена Брайченко, Александр Мимрук, Оксана Хмелевская (Читомо).

Напомним, ранее Украинский ПЭН и The Ukrainians составили ТОП-100 знаковых романов и повестей на украинском языке "От Кулиша до настоящего". Проект был представлен на Форуме издателей во Львове.