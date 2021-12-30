Фильм "Стоп Земля" Екатерины Горностай стал лауреатом премии им. Леси Украинки

Лучшим литературным произведением признана книга Ларисы Ницой "Несокрушимые муравьи".

Фильм "Стоп Земля" Екатерины Горностай стал лауреатом премии им. Леси Украинки
Фото: Держкіно

Комитет по присуждению Премии Кабинета Министров Украины имени Леси Украинки за литературно-художественные произведения для детей и юношества определил лауреатов за 2021 год.

Объявлены победители в четырех номинациях, сообщает пресс-служба Госкомтелерадио.

В номинации "Литературные произведения для детей и юношества" победила книга Ларисы Ницой "Несокрушимые муравьи", которую издал ФЛП Мельник Н.Ю. Всего в номинации были заявлены 54 работы.

В номинации "Художественное оформление книг для детей и юношества" среди 16 конкурсантов победителем стал Дмитрий Печенкин за художественное оформление серии сказок "Киски-путешественницы" (издатель - ЧП "Родной язык").

В номинации "Театральные представления для детей и юношества" премию присудили спектаклю Херсонского областного академического музыкально-драматического театра имени Николая Кулиша "Легенда о Драконе" (автор Сергей Новачук, режиссер-постановщик Ирина Королева). В этой номинации состязались 6 театральных коллективов.

В номинации "Кинообразование для детей и юношества" большинством голосов члены комитета признали победителем полнометражный игровой фильм "Стоп-Земля", снятый ООО "Эссе продакшн хаус". Автор сценария и режиссер – Екатерина Горностай.

Напомним, премия Кабинета министров Украины имени Леси Украинки за произведения литературы и искусства для детей и юношества – это ежегодная премия, присуждаемая ко дню рождения Леси Украинки – 25 февраля. Она была основана в 2004 году и получила статус правительственной. Четвертая номинация "Кинопроизведения для детей и юношества" была введена в 2007 году. Премия в каждой номинации – 10 000 гривен.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве убили мужчину, который вступился за женщину на улицеВ Киеве убили мужчину, который вступился за женщину на улице
Болгария выдала Украине турка, по вине которого в ДТП погибла 11-летняя девочкаБолгария выдала Украине турка, по вине которого в ДТП погибла 11-летняя девочка
На Херсонщине провалились под лед и утонули двое детейНа Херсонщине провалились под лед и утонули двое детей
В Кропивницком застрелили 31-летнего мужчинуВ Кропивницком застрелили 31-летнего мужчину
На озере Тельбин в Киеве женщина провалилась под лед во время катания на конькахНа озере Тельбин в Киеве женщина провалилась под лед во время катания на коньках
Блок рекламы


Похожие новости
На антарктической станции "Академик Вернадский" установят арт-инсталляцию в виде украинского домаНа антарктической станции "Академик Вернадский" установят арт-инсталляцию в виде украинского дома
Во Львове перестали использовать хлор для обеззараживания водыВо Львове перестали использовать хлор для обеззараживания воды
Украинский фильм не попал в короткий список "Оскара"Украинский фильм не попал в короткий список "Оскара"
Лауреатом литературной премии Джозефа Конрада-Коженевского стала Виктория АмелинаЛауреатом литературной премии Джозефа Конрада-Коженевского стала Виктория Амелина
На кинофестивале «Санденс» покажут фильм о крушении MH17На кинофестивале «Санденс» покажут фильм о крушении MH17
Юрко Издрык стал самым сексуальным культурным деятелем года и лауреатом премии "Золотой Лифон"Юрко Издрык стал самым сексуальным культурным деятелем года и лауреатом премии "Золотой Лифон"
Илон Маск стал человеком года по версии "Time"Илон Маск стал человеком года по версии "Time"
Жертвами торнадо в США стали десятки человек, стихия зацепила не менее пяти штатовЖертвами торнадо в США стали десятки человек, стихия зацепила не менее пяти штатов
Фильм Натали Ворожбит "Плохие дороги" попал в лонг-лист премии "Оскар"Фильм Натали Ворожбит "Плохие дороги" попал в лонг-лист премии "Оскар"
Объявлена дата премьеры фильма по книге Кузьмы Скрябина "Я, Победа и Берлин"Объявлена дата премьеры фильма по книге Кузьмы Скрябина "Я, Победа и Берлин"
Последние новости
Подгружаем последние новости