Фильм "Стоп Земля" Екатерины Горностай стал лауреатом премии им. Леси Украинки

Комитет по присуждению Премии Кабинета Министров Украины имени Леси Украинки за литературно-художественные произведения для детей и юношества определил лауреатов за 2021 год.

Объявлены победители в четырех номинациях, сообщает пресс-служба Госкомтелерадио.

В номинации "Литературные произведения для детей и юношества" победила книга Ларисы Ницой "Несокрушимые муравьи", которую издал ФЛП Мельник Н.Ю. Всего в номинации были заявлены 54 работы.

В номинации "Художественное оформление книг для детей и юношества" среди 16 конкурсантов победителем стал Дмитрий Печенкин за художественное оформление серии сказок "Киски-путешественницы" (издатель - ЧП "Родной язык").

В номинации "Театральные представления для детей и юношества" премию присудили спектаклю Херсонского областного академического музыкально-драматического театра имени Николая Кулиша "Легенда о Драконе" (автор Сергей Новачук, режиссер-постановщик Ирина Королева). В этой номинации состязались 6 театральных коллективов.

В номинации "Кинообразование для детей и юношества" большинством голосов члены комитета признали победителем полнометражный игровой фильм "Стоп-Земля", снятый ООО "Эссе продакшн хаус". Автор сценария и режиссер – Екатерина Горностай.

Напомним, премия Кабинета министров Украины имени Леси Украинки за произведения литературы и искусства для детей и юношества – это ежегодная премия, присуждаемая ко дню рождения Леси Украинки – 25 февраля. Она была основана в 2004 году и получила статус правительственной. Четвертая номинация "Кинопроизведения для детей и юношества" была введена в 2007 году. Премия в каждой номинации – 10 000 гривен.