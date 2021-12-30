Фильм "Стоп Земля" Екатерины Горностай стал лауреатом премии им. Леси Украинки
Лучшим литературным произведением признана книга Ларисы Ницой "Несокрушимые муравьи".
Комитет по присуждению Премии Кабинета Министров Украины имени Леси Украинки за литературно-художественные произведения для детей и юношества определил лауреатов за 2021 год.
Объявлены победители в четырех номинациях, сообщает пресс-служба Госкомтелерадио.
В номинации "Литературные произведения для детей и юношества" победила книга Ларисы Ницой "Несокрушимые муравьи", которую издал ФЛП Мельник Н.Ю. Всего в номинации были заявлены 54 работы.
В номинации "Художественное оформление книг для детей и юношества" среди 16 конкурсантов победителем стал Дмитрий Печенкин за художественное оформление серии сказок "Киски-путешественницы" (издатель - ЧП "Родной язык").
В номинации "Театральные представления для детей и юношества" премию присудили спектаклю Херсонского областного академического музыкально-драматического театра имени Николая Кулиша "Легенда о Драконе" (автор Сергей Новачук, режиссер-постановщик Ирина Королева). В этой номинации состязались 6 театральных коллективов.
В номинации "Кинообразование для детей и юношества" большинством голосов члены комитета признали победителем полнометражный игровой фильм "Стоп-Земля", снятый ООО "Эссе продакшн хаус". Автор сценария и режиссер – Екатерина Горностай.
Напомним, премия Кабинета министров Украины имени Леси Украинки за произведения литературы и искусства для детей и юношества – это ежегодная премия, присуждаемая ко дню рождения Леси Украинки – 25 февраля. Она была основана в 2004 году и получила статус правительственной. Четвертая номинация "Кинопроизведения для детей и юношества" была введена в 2007 году. Премия в каждой номинации – 10 000 гривен.