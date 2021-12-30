В Харьковской области неизвестные взорвали банкомат

Сумма нанесенного ущерба устанавливается.

В Харьковской области неизвестные взорвали банкомат
Фото: hk.npu.gov.ua

В Харьковской области неизвестные взорвали банкомат.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

В результате взрыва никто из граждан не пострадал. Сумма нанесенного ущерба банковскому учреждению устанавливается. Следователи Харьковщины открыли уголовное производство.

"Сообщение о том, что по улице Независимости в поселке Печенеги произошел взрыв банкомата, поступило в полицию 30 декабря в 02:46. В ходе осмотра места происшествия специалисты Управления взрывотехнической службы областного главка полиции установили, что злоумышленники поместили самодельные взрывные устройства в сейфовый отсек банкомата, расположенный в помещении больницы", – рассказали в Нацполиции.

Следователи предварительно квалифицировали событие по ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 10 лет.

Напомним, взрывы банкоматов в Харькове и соседних населенных пунктах продолжаются по меньшей мере с лета 2017 года.

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