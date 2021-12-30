Умерла женщина, пострадавшая во время пожара в Косовской больнице

В Ивано-Франковской областной клинической больнице скончалась женщина, пострадавшая во время пожара в больнице Косово.

Об этом сообщает издание "Галицкий корреспондент" со ссылкой на директора больницы Андрея Яворского.

Отмечается, что при пожаре женщина получила 90% ожогов тела.

Напомним, 28 декабря в реанимационной палате Косовской ЦРБ произошел пожар. В огне погибли три человека, еще один человек погиб от коронавирусной болезни.

Трое пострадавших были госпитализированы в Ивано-Франковскую ОКБ. Все они – медики. Состояние двух из них врачи оценивают как критическое.

МВД обнародовало предварительные данные расследования. Установлено, что огонь в реанимационной палате занялся в результате одновременного использования открытого огня и кислородных концентраторов.