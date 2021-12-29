Украинцы назвали положительные события, случившиеся с ними в 2021 году

В то же время почти у 29% опрошенных в этом году никаких положительных изменений не произошло.

Большинство украинцев были счастливы в 2021 году.

Об этом свидетельствуют результаты исследований Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Так 7% сказали, что были очень счастливы, еще 46% - что были счастливы преимущественно. Преимущественно несчастливыми были 27%, а совсем несчастливыми – 8%. В то же время количество счастливых украинцев существенно уменьшилось по сравнению с 2019-м, допандемийным годом, когда счастливых было более 60%.

"Счастье не в деньгах... а в их количестве... Уровень счастья соотносится с материальным состоянием: более богатые респонденты значительно чаще заявляли о том, что были счастливы в течение года, чем более бедные. Такая же зависимость существует относительно ожиданий от будущего года: чем респонденты богаче , тем чаще они ожидают, что следующий год будет лучше", - отмечается в исследовании.

Пятая часть опрошенных в 2021 году радовалась значительным успехам родных, 17% - имели значительные успехи в работе, учебе или творчестве. Еще 13% совершили интересное путешествие по Украине или за ее пределами.

Почти каждый десятый сказал, что за год поборол тяжелую или хроническую болезнь. В то же время почти 29% опрошенных заявили, что никаких положительных событий в их жизни в 2021 году не произошло.

Напомним, главными событиями года украинцы назвали пандемию коронавируса, 30-летие Независимости и вакцинацию.