Пункты утилизации новогодних елок в Киеве заработают 4 января (карта)

Сдать новогоднее дерево можно будет до 31 января включительно.

С 4 января в столице на базе предприятий КО "Киевзеленстрой" заработают 15 пунктов приема новогодних елок. 10 пунктов откроют на территориях производственных баз районных КП УЗН и пять – на территориях усадеб лесничеств КП "Дарницкое ЛПХ".

Принести елку на утилизацию можно будет в будни с 07:00 до 21:00 до 31 января включительно, сообщает пресс-служба Киевской госгорадминистрации.

Локации и контакты ответственных лиц можно просмотреть на карте.

Как рассказал генеральный директор КО "Киевзеленстрой" Алексей Король, в прошлом году киевляне сдали в пункты утилизации 6,5 тысяч новогодних елок.

Он пояснил, что в пунктах утилизации деревья измельчают на щепу, используемую для мульчирования лунок вечнозеленых растений. Зимой мульча защищает почву от промерзания, а в теплое время года помогает сохранить водный баланс и защищает от пересыхания и перегрева.

Сдать елки можно по адресам:

КП УЗН Голосеевского района – просп. Голосеевский, 87-Г;

КП УЗН Дарницкого района – ул. Тростянецкая, 58-А;

КП УЗН Деснянского района – ул. Электротехническая, 26;

КП УЗН Днепровского района – просп. Освободителей, 6;

КП УЗН Оболонского района – просп. Степана Бандеры, 26-А;

КП УЗН Печерского района – ул. Железнодорожное шоссе, 61;

КП УЗН Подольского района – ул. Дмитриевская, 16;

КП УЗН Святошинского района – ул. Бетховена, 8;

КП УЗН Соломенского района – ул. Новополевая, 95;

КП УЗН Шевченковского района – пер. Герцена, 6;

Дарницкое ЛПХ – Бориспольское шоссе, 23 км;

Дарницкое ЛПХ – просп. Броварской, 2-А;

Дарницкое ЛПХ – ул. Радистов, 1-В;

Дарницкое ЛПХ – Никольское лесничество, квартал № 35;

Дарницкое ЛПХ – Броварское лесничество, квартал №72.