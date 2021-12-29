Пункты утилизации новогодних елок в Киеве заработают 4 января (карта)
Сдать новогоднее дерево можно будет до 31 января включительно.
С 4 января в столице на базе предприятий КО "Киевзеленстрой" заработают 15 пунктов приема новогодних елок. 10 пунктов откроют на территориях производственных баз районных КП УЗН и пять – на территориях усадеб лесничеств КП "Дарницкое ЛПХ".
Принести елку на утилизацию можно будет в будни с 07:00 до 21:00 до 31 января включительно, сообщает пресс-служба Киевской госгорадминистрации.
Локации и контакты ответственных лиц можно просмотреть на карте.
Как рассказал генеральный директор КО "Киевзеленстрой" Алексей Король, в прошлом году киевляне сдали в пункты утилизации 6,5 тысяч новогодних елок.
Он пояснил, что в пунктах утилизации деревья измельчают на щепу, используемую для мульчирования лунок вечнозеленых растений. Зимой мульча защищает почву от промерзания, а в теплое время года помогает сохранить водный баланс и защищает от пересыхания и перегрева.
Сдать елки можно по адресам:
- КП УЗН Голосеевского района – просп. Голосеевский, 87-Г;
- КП УЗН Дарницкого района – ул. Тростянецкая, 58-А;
- КП УЗН Деснянского района – ул. Электротехническая, 26;
- КП УЗН Днепровского района – просп. Освободителей, 6;
- КП УЗН Оболонского района – просп. Степана Бандеры, 26-А;
- КП УЗН Печерского района – ул. Железнодорожное шоссе, 61;
- КП УЗН Подольского района – ул. Дмитриевская, 16;
- КП УЗН Святошинского района – ул. Бетховена, 8;
- КП УЗН Соломенского района – ул. Новополевая, 95;
- КП УЗН Шевченковского района – пер. Герцена, 6;
- Дарницкое ЛПХ – Бориспольское шоссе, 23 км;
- Дарницкое ЛПХ – просп. Броварской, 2-А;
- Дарницкое ЛПХ – ул. Радистов, 1-В;
- Дарницкое ЛПХ – Никольское лесничество, квартал № 35;
- Дарницкое ЛПХ – Броварское лесничество, квартал №72.
Как сообщалось, в Киеве купить елки можно на 187 официальных ярмарках.