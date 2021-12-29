В Одессе застрелили соратника убитого год назад "вора в законе" Лоту Гули

Полиция предполагает, что это продолжение "воровской войны".

Фото: od.npu.gov.ua

В Одессе вечером 28 декабря произошла стрельба в бильярдном клубе "Арена". Как сообщает местная полиция, в результате происшествия огнестрельные ранения получили двое мужчин. Один из них погиб, другой доставлен в больницу.

Вероятного убийцу задержали.

По информации местного издания "Думская", убитым был криминальный авторитет Назир Алиев, входивший в окружение "вора в законе" Надира Салифова (он же Лоту Гули).

Год назад Лоту Гули в Турции расстрелял охранник. Таким образом, он отомстил боссу за убийство другого "вора" Ровшана Джаниева (Ленкоранского) в 2016 году.

Собеседник "Думской" утверждает, что убийство в Одессе является продолжением "воровской войны" – переделом сфер влияния в криминальной среде Одессы.

И Алиев, и его вероятный убийца являются гражданами Азербайджана.