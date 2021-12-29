На Сумщине псевдофельдшер уколол пенсионерам снотворное под видом "ковид-вакцины" и ограбил их

Мужчину приговорили к 7,5 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества, кроме жилья.

На Сумщине псевдофельдшер уколол пенсионерам снотворное под видом "ковид-вакцины" и ограбил их
Фото: sumy.gp.gov.ua

В Сумской области местного жителя, который под видом вакцины уколол пенсионерам снотворное и ограбил их, приговорили к семи годам шести месяцам лишения свободы с конфискацией всего имущества, кроме жилья.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Суд признал мужчину виновным в разбойном нападении, поджоге здания пенсионеров и похищении документов (ч.3 ст.187, ч.2 ст.94, ч.1 ст.357 Уголовного кодекса).

"В мае 2021 года в с. Озаричах Конотопского района в дом пенсионеров пришел мужчина, который представился фельдшером и предложил им вакцинироваться против COVID-19, поскольку они находятся в зоне риска. Хозяева дома согласились, но "фельдшер" вместо вакцины уколол пенсионерам снотворное. Мужчина подождал, пока они уснут, и стал искать в их вещах деньги и другие ценности. Когда 79-летняя женщина пришла в себя, нападающий стал наносить ей удары и требовать деньги. Не получив желаемого, он забрал мобильный телефон и банковскую карту. А убегая поджег веранду, чтобы таким образом скрыть свое преступление", - говорится в сообщении.

Пенсионерам удалось самостоятельно потушить пожар и вызвать полицию.

Впоследствии было установлено, что мужчина готовился к преступлению заранее: у него были найдены записи с данными потерпевших, бутылочки со снотворным и шприцы.

Напомним, ранее в Конотопе вор во избежание ответственности сжег свой дом и притворялся женщиной.

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